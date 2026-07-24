“거리를 쾌적하게”…관악구, 호암로 일대 불법 광고물 부착 예방

264곳에 광고물 부착 방지물 설치

내년엔 문성로·양녕로 구간도 추가

이미지 확대 관악구 불법 광고물 부착 방지물 서울 관악구의 한 전봇대에 불법 광고물 부착 방지물이 설치된 모습.

관악구 제공

세줄 요약 호암로 일대 불법 광고물 부착 방지물 설치

가로등·전신주·통신주 264곳 대상 정비

내년 문성로·양녕로 확대와 상시 단속

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서울 관악구는 전봇대나 가로등에 무분별하게 전단지를 붙이지 않도록 호암로 일대에 부착 방지물을 설치했다고 24일 밝혔다.구는 지난 4월부터 6월까지 가로등 83개, 전신주 57개, 통신주 54개 등 공공시설물 264개에 불법 광고물 부착 방지물 설치 작업을 진행했다.부착 방지물은 표면에 돌기가 있는 연질 시트 재질로, 내구성이 우수하고 광고물이 쉽게 붙지 않는다. 또 흔적 없이 쉽게 제거할 수 있어 정비 작업도 한결 수월하다.구는 이번 작업으로 불법 광고물 정비에 소요되는 행정력을 줄이고, 주민들의 보행 안전과 편의도 높일 것으로 기대하고 있다.내년에는 문성로와 양녕로 구간에 부착 방지물을 추가로 설치할 계획이다. 앞서 구가 ‘관악구 불법 광고물 부착 방지물 설치 5개년 기본계획’을 세운 데 따른 조치다.아울러 구는 불법 현수막이나 벽보에 대한 수거 보상제를 운영 중이다. 주민이 이를 직접 수거해 동주민센터로 제출하면 보상금을 지급한다. 불법 광고물에 대한 지도와 단속도 상시 실시 중이다.박준희 구청장은 “앞으로도 불법 광고물 부착 방지물 설치 지역을 지속해서 확대해 주민 불편을 줄이고, 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자