어린이 그림에 보훈의 마음 담은 서초

유치부, 저·고학년부 27명 수상

전성수 구청장 “보훈 의미 공유”

이미지 확대 전성수 서초구청장이 22일 시상식에서 인사말을 하고 있다.

서초구 제공

2026-07-27 20면

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서울 서초구는 22일 구청에서 ‘2026년 어린이 나라사랑 그리기 대회’ 시상식을 열었다고 26일 밝혔다. 올해로 2회째를 맞은 대회는 어린이들이 그림을 그리며 나라사랑 정신과 보훈의 가치를 자연스럽게 느낄 수 있도록 마련됐다.구는 올해 참여 대상과 시상 규모를 확대했다. 기존 유치부·초등부에서 유치·저학년·고학년부로 세분화하고 수상자도 24명에서 27명으로 늘렸다.지난달 14일 열린 대회에는 총 260점의 작품이 접수됐다. 참가자들은 ‘나라를 지켜주신 분들께 감사하는 마음’과 ‘대한민국을 위한 나의 소원’을 주제로 상상력과 개성을 담은 작품을 선보였다. 전문가 3인이 주제 적합성과 표현력, 창의성을 심사해 나라사랑상, 태극상, 무궁화상 등 총 27점을 뽑았다. 구는 수상작 27점을 8월 4일까지 구청 1층 로비에 전시한다.전성수 구청장은 “보훈의 의미를 지역사회와 함께 나눌 수 있도록 다양한 보훈문화 사업을 지속해 추진하겠다”고 말했다.송현주 기자