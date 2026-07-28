종로에선 해외 부럽지 않은 원어민 영어캠프

상명대·성균관대와 협업

이미지 확대 종로구, 상명대와 영어캠프 유찬종 서울 종로구청장이 지난 25일 상명아트센터에서 열린 ‘종로구 여름방학 원어민 영어캠프 오리엔테이션’에서 인사말을 하고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구가 상명대·성균관대와 함께 지난 27일부터 다음달 7일까지 ‘여름방학 원어민 영어캠프’를 운영한다고 28일 밝혔다.각 대학이 보유한 풍부한 교육 노하우를 활용해 초등학생, 중학생의 어학 수준을 높여주는 총 10회차 프로그램을 운영한다고 구는 전했다. 상명대 과정은 105명을, 성균관대 과정은 70명을 모집했다.일부 수강료를 구비로 지원하기에 상대적으로 저렴한 비용으로 원어민 선생님과 공부할 수 있어 인기다. 종로구에 거주하거나 종로구 학교에 재학 중인 학생을 선발했다.유찬종 구청장은 지난 25일 상명대 영어캠프 오리엔테이션에서 “학생들 누구나 균등한 배움의 기회를 가지고 영어에 대한 자신감을 키우는 좋은 자리를 많이 만들겠다”고 밝혔다.김주연 기자