중구가 지원하고 청년은 도약하고…자격증 취득하면 최대 50만원

한국산업인력공단 국가기술·국가전문자격증

이미지 확대 ‘취약계층 청년 도약장려금’ 홍보물.

중구 제공

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서울 중구가 저소득 청년의 자립 역량을 강화하고 취업 준비를 돕기 위해 ‘취약계층 청년 도약장려금’을 지원한다고 28일 밝혔다. 청년이 취득한 자격증 종류에 따라 연간 최대 50만원까지 지급한다.지원 자격증은 한국산업인력공단(Q-Net)에서 확인할 수 있는 국가기술·국가전문자격증(운전면허 제외)이다. 제과·제빵기능사와 간호조무사, 요양보호사 등 취·창업에 활용도가 높은 자격증을 포함했다. 장려금은 자격증 등급에 따라 연간 최대 50만원까지 차등 지급한다. 장려금은 주민의 나눔으로 조성된 ‘드림하티(Dream+Hearty) 후원금’으로 마련했다.19~39세 이하 미취업자 중 기초생활수급자와 차상위계층이 지원 대상이다. 구에 6개월 이상 주민등록을 두고 있어야 한다. 올해 1월 1일 이후 자격증을 취득한 경우 신청할 수 있다. 신청은 8월 3일부터 12월까지다. 예산이 소진되면 조기 마감될 수 있다. 동 주민센터를 방문하거나 이메일로 신청하면 된다.김길성 구청장은 “청년들이 마음껏 가능성을 펼치고 당당히 사회로 나아갈 수 있도록 힘이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.송현주 기자