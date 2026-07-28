성교육 어려우신가요?…강동구, 영유아 양육자 대상 부모교육 운영

강동구 미취학 영유아 양육자 200명 모집

이미지 확대 서울 강동구 영유아 부모 성교육 홍보물.

강동구 제공

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서울 강동구는 오는 8월 25일 강동어린이회관 아이누리홀에서 미취학 영유아 양육자를 대상으로 부모교육 ‘알성(性)달성(性) 우리 아이 성교육’을 진행한다고 28일 밝혔다. 교육은 자녀 성장 과정에서 나타나는 성적 호기심과 행동을 양육자가 올바르게 이해하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.교육에서는 가정에서 부모가 자녀의 질문과 행동에 어떻게 반응하고 소통해야 하는지 등의 내용을 다룬다. 기존 부모교육 참여자 의견을 반영해 영유아기 자녀를 둔 양육자에게 관심이 높은 주제를 중심으로 구성했다. 교육은 성교육 전문기관인 푸른아우성의 한혜선 전문 강사가 맡는다. 영유아기 자녀의 발달 특성에 맞는 성교육과 양육자의 대응 방법을 실제 사례를 바탕으로 설명한다.교육은 8월 25일 오전 10시 30분부터 90분간 진행된다. 구에 거주하는 미취학 영유아의 양육자(조부모, 부모)라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 총 200명을 모집한다. 신청은 이날 오전 10시부터 강동어린이회관 누리집에서 할 수 있다. 자세한 사항은 강동구육아종합지원센터로 문의하면 된다.이수희 강동구청장은 “교육이 양육자들이 자녀의 발달과 성을 올바르게 이해하고 소통하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 부모교육을 꾸준히 확대하고 아이 키우기 좋은 양육환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.송현주 기자