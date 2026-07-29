관악 “라이브커머스 도와드립니다”

전문 쇼호스트 섭외, 송출까지

박준희 청장 “청년기업 관심을”

이미지 확대 지난 6월 관악청년청에서 진행된 화장품 판매 라이브커머스.

관악구 제공

세줄 요약 관악구, 청년·소상공인 라이브커머스 지원

관악청년축제 현장서 5개 업체 방송 진행

쇼호스트 섭외·송출 등 전 과정 지원

2026-07-29 20면

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서울 관악구가 청년 창업가와 소상공인이 온라인 판로를 확대할 수 있도록 ‘관악 라이브커머스’를 지원한다고 28일 밝혔다.선정된 기업은 9월 5일 관악구청 광장에서 열리는 ‘관악청년축제’에서 라이브커머스 방송을 통해 고객을 만나는 동시에 방문객과 접점을 넓힐 수 있다. 지난달 15일 관악청년청에서 열린 방송에서는 한 업체의 판매액이 전월 일평균의 35배 증가했다.이번 방송은 5개 업체를 대상으로 한 곳당 한 시간가량 진행된다. 준비부터 전문 쇼호스트 섭외, 네이버 쇼핑라이브 채널 송출까지 전 과정을 지원받는다. 온라인 판매 경험이나 인프라가 부족한 청년 창업가도 효과적으로 홍보할 수 있는 기회다.대상은 관악구에 있는 창업 7년 이내 기업이나 관악에 사는 1987년 이후 출생 창업자다. 네이버 스마트스토어에 입점하고 식품과 패션, 뷰티, 생활용품 등 생방송에서 판매할 수 있는 제품이 있어야 한다.다음 달 16일까지 관악청년청 홈페이지로 신청하면 된다. 박준희 구청장은 “제품이 우수하지만 판로 개척에 어려움을 겪는 기업들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.김주연 기자