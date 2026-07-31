010-6400-8450… 구청장이 챙깁니다

영등포, 24시간 공백없는 소통

조유진 청장 “작은 얘기 하나도”

이미지 확대 서울 영등포구 ‘구청장 직통 구민소통폰’ 포스터

2026-07-31 20면

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“구민소통폰으로 24시간 끊임없이 소통하고, 현장 목소리를 직접 들으며 답을 찾겠습니다.”(조유진 서울 영등포구청장)영등포구는 행정 문턱을 낮추기 위해 ‘구청장 직통 구민소통폰’을 8월 3일부터 운영한다고 30일 밝혔다. 건의나 불편·고충 사항, 구정 제안을 24시간 접수하고 질의·답변과 처리 과정을 구청장이 문자로 안내한다.주민이면 누구나 전용 번호(010-6400-8450)로 도로·교통·환경 등 일상 속 불편부터 정책 제안과 아이디어까지 자유롭게 전달할 수 있다. 구는 접수된 민원이 신속하게 처리될 수 있도록 관리 체계를 정비했다. 평일 업무 시간에 접수된 민원은 즉시 관련 부서의 검토와 현장 점검을 거쳐 처리 결과를 안내한다. 야간이나 주말·공휴일 등에는 구 당직실과 연계해 24시간 공백 없는 소통 체계를 유지한다. 또한 구청장이 현장을 찾아 의견을 듣는 ‘구민과의 대화’도 운영한다. 구는 누리집에 민원 현황과 정책 반영 사례, 반복·공통 민원의 개선 결과도 공개한다. 조 구청장은 “구민 여러분이 일상에서 나누는 작은 이야기 하나까지도 영등포의 정책이 되는 천하제일 민주주의 영등포를 만들어 나가겠다”라고 말했다.김동현 기자