남 부럽지 않은 동대문 청소년

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-08-02 23:39
입력 2026-08-02 23:39

XR설비 갖춘 ‘DDM아지트’ 개소
최동민 구청장 “맘껏 꿈 펼치길”

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최동민 동대문구청장이 29일 청소년아지트 개소식에서 축사를 하고 있다. 동대문구 제공
최동민 동대문구청장이 29일 청소년아지트 개소식에서 축사를 하고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 지난달 29일 청소년 전용공간인 ‘DDM(동대문) 청소년아지트’ 개소식을 진행했다고 2일 밝혔다. 방과 후 등 청소년들이 머물 곳이 필요한 시간에 편안하게 쉬고 놀며 친구들과 교류할 수 있는 공간이다.

개소식은 조성 경과보고와 축사, 아지트 소개 영상 상영, 청소년 축하공연, 기념 퍼포먼스, 시설 관람 순으로 진행됐다. 이어 최동민 동대문구청장이 청소년과 소통 시간을 가졌다.

구는 아지트를 체험·휴식·놀이·소통 등 4가지 기능을 중심으로 구성했다. 체험 공간에는 가상 스포츠 체험과 영화 감상, 댄스 활동이 가능한 XR(확장현실) 스크린을 설치했고 휴식 공간에는 다락방과 소파를 마련했다. 놀이 공간에서는 노래방과 PC존, 보드게임을 이용할 수 있다. 소통 공간은 동아리 모임과 스터디 장소로 운영한다.

이용 대상은 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지다. 화요일부터 금요일까지는 오전 11시~오후 8시, 토요일은 오전 10시~오후 7시다. 운영은 사단법인 청소년희망브릿지가 맡는다.



최 구청장은 “청소년이 편안하게 쉬고 친구들과 어울리며 자신의 관심과 꿈을 펼칠 수 있도록 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 청소년 전용공간 DDM 청소년아지트 개소
  • 체험·휴식·놀이·소통 4기능 중심 구성
  • XR 체험, 다락방, 노래방, 스터디 마련
2026-08-03 20면
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