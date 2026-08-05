공공미술·전통문화 결합한 ‘서초·한강 아트투어’ 내일 막 올린다

이달 30일까지 누구나 무료로 참여

이미지 확대 시민들이 지난해 8월 ‘고속터미널과 한강을 잇는 예술산책’을 주제로 고터·세빛 관광특구 일대에서 열린 ‘서초·한강 아트투어’ 조각·설치미술 ‘원더 스트리트전’ 전시해설에 참여하고 있다.

서초구 제공

이미지 확대 지난해 8월 열린 ‘서초·한강 아트투어’ 기간 ‘고속터미널과 한강을 잇는 예술산책’을 주제로 고속터미널역과 반포한강공원을 연결하는 지하 공공보행통로를 따라 설치된 조각·설치미술 ‘원더 스트리트전’ 작품.

서초구 제공

이미지 확대 ‘서초·한강 아트투어’ 홍보물.

서초구 제공

세줄 요약 공공미술 해설과 전통문화 체험 결합

고터·세빛 관광특구 아트투어 운영

영어·한국어 도슨트 무료 진행

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서울 서초구는 6일부터 30일까지 고터·세빛 관광특구 일대에서 공공미술 전시해설과 전통문화 체험을 결합한 ‘서초·한강 아트투어’를 운영한다고 5일 밝혔다. 아트투어는 고터·세빛 관광특구의 대표 명소인 피카소 벽화거리 일대 공공미술 작품을 전문 도슨트의 해설과 함께 감상하며 예술과 도시공간이 어우러진 관광특구의 매력을 경험할 수 있도록 마련됐다.크라운해태의 공공조각 프로젝트 ‘견생조각전(見生彫刻展)’과 연계해 4월부터 진행 중인 공공미술 전시 ‘원더 스트리트’를 비롯해 ‘피카소 벽화’ 등을 전문 도슨트의 해설로 감상할 수 있다. 예술의전당과 노원아트뮤지엄 등에서 활동한 전문 도슨트가 영어로 작품과 공간에 담긴 이야기를 전달할 예정이다. 한국어 해설도 제공해 외국인 관광객은 물론 주민 누구나 부담 없이 참여할 수 있다.구는 “참여 작가와 작품의 조형적 특징, 제작 배경, 예술적 의미 등을 이해해 공공미술과 도시공간이 어우러진 관광특구의 매력을 경험할 수 있다”고 설명한다.전시해설과 함께 한국 전통문화를 체험할 수 있는 프로그램도 마련된다. 참가자들은 칠기 스티커를 활용한 손거울 꾸미기와 무지 부채 채색 등으로 한국의 전통 소재와 색채를 경험한다.아트투어는 총 8회 운영된다. 회당 약 90분 동안 진행되며 오후 5시에 시작한다. 참가비는 무료이며 회당 30명 내외가 참가할 수 있다. 외국인 관광객과 주민 누구나 홍보 포스터의 QR코드 또는 서리풀청년아트갤러리 홈페이지에서 선착순으로 신청할 수 있다.구는 앞으로도 고터·세빛 관광특구의 공공미술과 문화관광 자원을 연계한 관광콘텐츠를 계속 확대해 관광객에게 색다른 문화예술 경험을 제공할 계획이다. 전성수 구청장은 “앞으로도 서초만의 문화예술과 관광자원을 연계한 콘텐츠를 발굴해 국내외 관광객이 다시 찾고 싶은 고터·세빛 관광특구를 만들어 나가겠다”고 말했다.송현주 기자