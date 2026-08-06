청년을 구정 파트너로 키우는 송파

19~39세 신규 정책위원 모집

서강석 구청장 “정책참여 토대”

이미지 확대 서강석 송파구청장이 지난해 9월 송파청년축제에서 인사말을 하고 있다.

송파구 제공

2026-08-06 20면

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서울 송파구는 청년들이 새로운 청년정책을 발굴하고 구정에 참여하는 ‘2026년 하반기 송파청년정책네트워크’ 신규 위원을 모집한다고 5일 밝혔다. 송파청년정책네트워크는 청년 스스로 구정의 개선 필요성을 찾아내고 청년 정책을 제안하거나 청년 축제를 기획·운영하는 기구다. 현재 30여명의 청년이 위원으로 활동하고 있다.위원들이 지난해 제안한 사업 중 ‘청년 커뮤니티 거점 공간 구축’과 ‘청년정책 홍보 제도 강화’는 실제 정책으로 이어지는 성과를 거뒀다. 신규 위원들은 관심사에 따라 ▲일자리·경제 ▲문화·교육 ▲주거·생활 ▲홍보·소통 등 4개 분과를 담당하게 된다. 송파에 거주하거나 직장(학교)에 다니는 19~39세 청년 누구나 신청할 수 있다. 임기는 1년이며 최대 2회 연임할 수 있다.서강석 구청장은 “청년들이 원하는 것에 귀 기울이고, 정책에 참여할 수 있는 토대를 마련하는 등 청년정책 지원에 더욱 힘쓸 것”이라며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자