빛과 음악으로 되살아나는 시흥행궁…‘금천시흥행궁문화제’ 개최

취타대·주민 100명 행렬 참여 등 볼거리 가득

이미지 확대 서울 금천구 ‘2026 금천시흥행궁문화제’ 공식 홍보물.

금천구 제공

세줄 요약 금천구, 10월 4일 시흥행궁문화제 개최

주민 100명 참여 능행차 공동재현 진행

빛과 음악으로 행궁 재현한 야간 공연 마련

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서울 금천구와 금천문화재단은 10월 4일 금천구 은행나무로 일대에서 ‘2026 금천시흥행궁문화제’를 연다고 30일 밝혔다.축제는 ‘여민동락(與民同樂), 왕과 백성이 함께 즐기다’를 주제로 정조대왕의 1795년 을묘년 원행과 금천에 있던 시흥행궁을 공연과 전통연희, 체험 행사로 풀어낸다. 주요 행사로는 주민 100명이 참여하는 ‘정조대왕 능행차 공동재현’과 시흥행궁을 주제로 한 야간 공연 ‘시흥행궁 나이트’가 있다.‘정조대왕 능행차 공동재현’은 구청 입구 삼거리에서 출발해 시흥5동주민센터까지 이어진다. 취타대와 주민 100명이 행렬에 참여한다. 정조대왕과 혜경궁 홍씨, 청선군주, 청연군주 등 주요 왕실 배역도 주민들이 맡는다. 이어서 ‘시흥행궁 나이트’가 열린다. 정조대왕이 시흥행궁에 머물렀던 역사적 사실에서 착안해 지금은 사라진 행궁의 모습을 빛과 음악, 움직임으로 표현한다.첫 번째 주제공연 ‘야(夜)! 행궁!!’에서는 등롱의 불빛과 무용수의 움직임으로 행궁의 길과 회랑, 마당을 표현한다. 음악과 연극, 무용, 연희가 어우러져 행궁의 모습을 공연으로 재현한다. 두 번째 주제공연 ‘정조 그루브(Groove): 단심난장’에서는 사자놀이, 기놀이, 버나, 죽방울 등 전통연희를 선보인다.관람객이 조선시대 인물이 돼 미션을 수행하는 ‘역할카드 미션’도 진행한다. 성향 테스트를 통해 캐릭터를 정한 뒤 축제장 곳곳에서 5개 미션을 완료하면 기념품을 받을 수 있다. 상소문 포토존, 전통놀이, 소탈·버나·청사초롱 만들기, 서예 체험 등도 운영한다.최기찬 구청장은 “금천은 정조대왕이 화성으로 향하던 길목이자 시흥행궁의 역사를 품고 있는 지역”이라며 “주민과 함께 능행차를 재현하고 공연과 체험을 즐기며 금천의 역사와 문화를 만나보길 바란다”고 말했다.송현주 기자