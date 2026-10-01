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강동, 제30회 노인의 날 맞아 어르신축제 연다

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-10-01 14:36
입력 2026-10-01 14:36

강동구민회관에서 진행

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서울 성내동에 있는 강동구청. 강동구 제공
서울 성내동에 있는 강동구청.
강동구 제공


서울 강동구는 제30회 노인의 날과 10월 경로의 달을 맞아 2일 강동구민회관에서 ‘함께하는 힘찬 강동! 자랑스러운 어르신 축제’를 연다고 1일 밝혔다. 행사는 사회 발전에 헌신해 온 어르신에게 존경과 감사의 마음을 전하고 경로효친 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사에는 주민, 내빈 등 700여명이 참석한다. 행사는 식전 행사에 이어 1부 기념식과 2부 축하공연 순으로 진행된다. 기념식에서는 모범 어르신과 노인복지 증진에 기여한 유공자에게 표창을 수여한다. 이어지는 축하공연에서는 노인 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 무대를 선보인다. 대한노인회 강동구지회와 노인종합복지관, 민간 기업 등이 후원에 참여해 행사에 참석한 주민에게 선물 꾸러미를 전달한다.

구는 이번 행사를 시작으로 10월 21일부터 30일까지 19개 동에서 ‘경로의 달 기념행사’를 열고 곳곳에서 어르신에 대한 공경과 감사의 뜻을 전한다.

이수희 구청장은 “행사가 지역 발전의 주역인 어르신에게 감사의 마음을 전하고 이웃 간 온정을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “모두가 건강하고 행복한 ‘워너비강동’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

송현주 기자
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