용산구, 효창동·이태원2동에 투명페트병 무인회수기 시범운영

페트병 1개당 10원 적립…인당 하루 최대 20개

이미지 확대 용산구 투명 페트병 무인회수기 시범 사업 서울 용산구 효창동 주민센터 앞에 설치된 투명 페트명 무인회수기.

용산구 제공

세줄 요약 효창동·이태원2동 주민센터 무인회수기 시범운영

AI 자동 인식, 투명페트병 1개당 10포인트 적립

주민 편의 증대와 자원순환 활성화 기대

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서울 용산구가 자원순환을 활성화하기 위해 효창동과 이태원2동 주민센터에 투명페트병 무인회수기를 시범 운영한다고 1일 밝혔다.이는 올해 확대 시행한 ‘투명페트병-종량제봉투 교환사업’에 대한 주민들의 높은 관심 속에 추진됐다. 투명페트병을 보다 편리하게 배출할 수 있기에 재활용이 활성화될 것으로 기대된다.무인회수기가 설치된 효창동 주민센터와 이태원2동 주민센터는 투명페트병과 종량제 봉투를 교환해 주는 사업 참여가 활발했던 지역이다.무인회수기에 투명페트병을 넣으면 인공지능(AI)이 페트병을 자동으로 인식해 회수한다. 회수된 페트병은 1개당 10원의 전용 애플리케이션(앱)에 포인트가 적립된다. 1인당 하루 최대 20개까지 적립할 수 있다.투명페트병은 내용물을 비우고 라벨을 제거한 뒤 깨끗한 상태로 투입해야 한다. 회수된 투명페트병은 선별·가공 과정을 거쳐 재생원료로 활용된다.용산구는 서울시가 실시한 자치구 생활폐기물 감량·재활용 2차 성과평가에서 최우수구로 선정돼 3억 원의 성과급(인센티브)을 확보했다. 구는 성과급 일부를 이번 무인회수기 설치·운영에 활용할 계획이다.김경대 구청장은 “무인회수기로 주민들이 보다 편리하게 투명페트병을 분리배출하고 자원순환에 동참할 수 있기를 기대한다”며 “시범운영 결과와 주민 의견을 꼼꼼히 살펴 주민 편의를 높이고 자원순환을 활성화할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.김주연 기자