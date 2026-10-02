청년 창업가·예술인이 펼치는 ‘양천 청년 팝업 데이’

8~9일 행복한백화점 앞 광장

서울 양천구는 오는 8∼9일 행복한백화점 앞 광장에서 청년 창업가와 문화예술인의 판로 개척을 돕는

‘

2026 양천 청년 팝업 데이

’

를 연다고 2일 밝혔다.

이미지 확대 양천구 청년정책박람회 이기재(왼쪽) 서울 양천구청장이 청년정책박람회에서 참여자들과 이야기를 나누는 모습.

양천구 제공

이는 지난해

‘

청년정책 경진대회

’

에서 나온 우수 제안을 사업으로 구현한 것이다. 청년 창업가와 문화예술인이 자신의 제품과 작품을 판매하거나 홍보하며 고객 반응을 확인할 수 있는 자리다.

양천구에서 살거나 활동하는 19∼39세 청년이 꾸리는 12개 기업이 반려동물의 개성을 살린 스카프·인식표, 수제 약과, 민감성 피부를 고려한 화장품, 디자인 굿즈와 소품 등을 선보인다.





청년 예술인이 하루 세차례 거리 공연도 선보인다. 가죽, 비즈공예 등 체험 프로그램도 운영된다.

이기재 구청장은

“

청년들이 자신의 아이디어와 제품을 실제 시장에서 선보이고 새로운 가능성을 확인하는 기회가 되길 바란다

”

며

“

앞으로도 청년의 제안이 실질적인 기회와 성장으로 이어질 수 있도록 지원해 나가겠다

”

고 말했다.

세줄 요약 양천구, 청년 창업·예술 판로 지원 행사 개최

행복한백화점 앞 광장서 8∼9일 팝업 데이 운영

12개 청년기업 제품 판매·홍보, 공연·체험 병행

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김주연 기자