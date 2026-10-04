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강북 “청년 여러분의 더 나은 내일을 응원합니다”

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-10-04 23:52
입력 2026-10-04 23:52

200명에 취업준비비 최대 30만원
정창수 청장 “구직에 도움이 되길”

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정창수 서울 강북구청장
정창수 서울 강북구청장


서울 강북구는 취업 준비 부담을 덜고 구직 역량 강화를 위해 ‘강북 청년 더나은 내일 지원 사업’을 시작한다고 4일 밝혔다. 구에 주민등록을 둔 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년 200명이 대상이다. 지원 규모는 총 6000만원으로, 1인당 최대 30만원까지 지원한다.

대상자는 취업 관련 강의 수강료와 교재비 등 최대 20만원의 자기계발비와 면접에 필요한 비용을 최대 10만원 지원받을 수 있다. 자기계발비는 어학·자격증 취득을 비롯해 취업에 필요한 교육과 자격·직무 관련 강의 수강, 교재 구입비이고, 면접 비용은 의류 구입 또는 대여비, 자기소개서 첨삭비 등이다. 지원금은 모바일 강북사랑상품권으로 지급되며, 1년간 쓸 수 있다. 자세한 내용은 구청 홈페이지에서 확인 가능하다.



정창수 구청장은 “처음으로 선보이는 이번 사업이 청년들의 경제적 부담을 조금이나마 덜고, 원하는 일자리를 찾는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년들의 취업 역량 강화와 사회 진출을 돕기 위해 다양한 사업을 발굴하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-10-05 19면
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