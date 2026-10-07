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21년 기다림 끝에… 불광5구역 철거 첫 삽

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-10-07 00:17
입력 2026-10-07 00:17

은평, 행정 지원·현장 점검 이어가
김미경 구청장 “안전이 가장 중요”

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김미경 은평구청장이 지난 2일 은평구 불광5구역 철거 착공식에 참석해 기념사를 하고 있다. 은평구 제공
김미경 은평구청장이 지난 2일 은평구 불광5구역 철거 착공식에 참석해 기념사를 하고 있다.
은평구 제공


서울 은평구는 불광제5구역 주택재개발정비사업이 철거에 들어가면서 2005년 조합설립 추진위원회를 구성한 지 21년 만에 첫 삽을 떴다고 6일 밝혔다.

불광5구역은 지난해 9월 이주를 시작해 약 1년 만에 이주를 마쳤다. 철거가 끝나면 이곳에 2406가구 규모의 ‘북한산 자이 더 프레스티지’가 들어선다.

불광5구역은 2021년 사업시행인가를 받은 뒤 2022년 GS건설을 시공사로 선정하고 2024년 관리처분계획인가를 받았다. 조합은 2027년 7월까지 철거를 마치고 같은 해 10월 본공사에 착공해 2030년 준공할 계획이다.

구는 철거와 공사 과정에서 현장 안전을 점검하고 소음·먼지와 공사 차량 통행에 따른 주민 불편을 줄이는 데 중점을 둘 방침이다. 사업 추진에 필요한 행정 지원도 이어간다.

지난 2일 불광1동 공공주차장에서 열린 착공식에는 김미경 구청장과 조합원, 사업 관계자 등이 참석해 사업 추진 경과를 공유했다. 조합은 지역사회 나눔을 위해 쌀 2600㎏도 기부했다.



김 구청장은 “철거와 공사 과정에서는 무엇보다 안전이 가장 중요하다”며 “조합과 시공사는 인근 주민 불편을 줄일 수 있도록 세심하게 살펴주길 바란다”고 말했다.

이범수 기자
세줄 요약
  • 2005년 추진위 구성 후 21년 만의 철거 착수
  • 이주·인가 절차 마치고 2406가구 단지 조성
  • 구청, 안전 점검과 주민 불편 최소화 방침
2026-10-07 21면
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