금천 ‘G밸리’ 숲길 따라 일·쉼 잇는다

‘G라인 프로젝트’ 연내 가로숲 조성

최기찬 구청장 “G밸리 개선에 집중”

이미지 확대 서울 금천구 G밸리 일대에 연내 조성될 가산디지털1로 조감도.

금천구 제공

2026-10-08 19면

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서울 금천구는 ‘일만 하는 산업단지’라는 G밸리의 이미지를 일과 쉼, 자연과 문화가 함께하는 ‘사람이 머무는 산업단지’로 전환하기 위한 ‘G라인 프로젝트(가칭)’를 추진한다고 7일 밝혔다.구는 가산디지털1로와 디지털로9길의 가로숲을 중심으로 한 공유정원, 지하철 1호선 독산역과 1·7호선 가산디지털단지역 일대의 아름다운거리, 가산동 까르뜨니트 부지 개발을 통한 게임뮤지엄, 가산디지털단지역의 펀스테이션, 안양천 덮개공원 등 일대에서 추진되는 사업을 연결해 하나의 녹색·보행·문화 네트워크를 만들 계획이다.구는 서울시와 협력해 지난 6일 가산디지털1로 일대 일부 구간을 착공했다. 디지털로9길 일대와 가산디지털1로 잔여구간은 이달 중 차례대로 착공해 연내 가로숲 조성을 완료한다. ‘아름다운거리 조성사업’으로는 주요 역세권의 보행환경과 녹지, 휴식·경관 기능을 개선한다. 독산역 자전거주차장 등 생활밀착형 공간을 늘려 근로자와 주민이 일상에서 편하게 쉬어갈 수 있는 공간을 확대한다.최기찬 구청장은 “공간환경과 생활여건, 지역경제를 함께 변화시키는 종합적 관점에서 G밸리를 개선하기 위한 역량을 집중하고 있다”고 말했다.송현주 기자