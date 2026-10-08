‘개관 3주년’ 강서별빛우주과학관 생일에 만나는 ‘과학문화축제’

세줄 요약 개관 3주년 맞아 과학문화축제 개최

전시·강연·체험·공연 프로그램 구성

사전 예약 프로그램 8일부터 신청

개관 3주년을 맞아 오는 31일 과학문화축제 ‘생일에 만나는 별자리와 우주 이야기’를 연다고 8일 밝혔다.

이미지 확대 강서별빛우주과학관 개관 3주년 축제 포스터 강서별빛우주과학관 개관 3주년 축제 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서별빛우주과학관은구는 전시와 강연, 천체 투영, 체험, 공연 등 누구나 즐겁게 우주 과학을 만날 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했다고 전했다. 전시실에서는 우주 과학 상식을 친근한 캐릭터로 풀어낸 특별 전시 ‘코스모스웩’이 열린다.오후 1시 20분부터 오후 2시까지 1층 코스모스마루 강의실에서는 열을 가하면 두꺼워지는 슈링클스를 이용해 별자리 열쇠고리를 만드는 ‘내 생일을 열쇠고리에’가 운영된다.중앙무대에서는 마술과 풍선을 활용한 ‘매직벌룬쇼’와 천문 퀴즈쇼 ‘도전! 골든별!’이 열릴 예정이다. 천체 투영실에서는 유튜버 ‘과학쿠키’의 특별 강연, ‘알쏭달쏭 별자리’, ‘생일별자리와 황도 12궁’ 등이 진행된다.과학관 앞마당에선 캐리커처, 페이스 페인팅, 별빛 포토존, 씨앗 화분 등 체험 부스가 설치된다. 사전 예약 프로그램은 8일부터 신청 가능하다.진교훈 구청장은 “가족과 별자리와 우주를 배우며 과학관의 생일을 축하하는 즐거운 시간이 되길 바란다”고 전했다.김주연 기자