126만명 홀린 ‘정동야행’ 즐기려면 예약부터

16일까지 9개 프로그램 사전 예약

중구 주민에 정원 30% 우선 배정

이미지 확대 지난해 5월 중구 덕수궁길과 정동길 일대에서 열린 ‘2025 정동야행’에서 공연이 진행되고 있다.

중구 제공

2026-10-09 21면

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서울 중구가 오는 30~31일 열리는 ‘정동야행’을 앞두고 16일까지 9개 프로그램에 대한 사전 예약을 받는다고 8일 밝혔다.올해는 ‘정동, 새로운 빛을 입다’를 주제로 정동의 역사와 새로운 매력을 선보인다. ▲30일 오후 주한 캐나다대사관 투어 ▲31일 오후 풍수연구가 박성준 강연 ‘정동에서 나의 운을 밝히다’ ▲31일 오후 주한 영국대사관 투어 ▲30~31일 오후 이화여고 투어 ▲30~31일 오후 ‘다 같이 돌자, 정동 한 바퀴’ ▲30~31일 오후 배재학당 역사박물관 ‘정동연회 XR 체험 아펜젤러와의 시간 여행’, 31일 오전 ‘모던 보이 김소월의 정동 상경기’ 등이다.신청은 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 프로그램별 정원의 30%는 중구 주민에게 우선 배정한다. 참가자는 추첨으로 선정하며 결과는 19일 홈페이지에 게시한 후 개별 안내한다. 구의 역사문화유산을 널리 알리기 위해 마련된 정동야행은 2015년 한국 최초의 문화재 야행으로 출발했다. 지난해까지 누적 방문객은 126만 명에 이른다.김길성 구청장은 “평소 만나기 어려운 공간과 정동의 숨은 이야기를 풍성하게 준비한 만큼 사전 예약 프로그램에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자