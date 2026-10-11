동대문 ‘왕산로 빛의거리’ 최우수상 수상

‘좋은빛상’ 미디어파사드 부문

최동민 청장 “명소 개발 최선”

이미지 확대 서울 동대문구 청량리역 광장에 마련된 미디어파사드.

동대문구 제공

2026-10-12 20면

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서울 동대문구는 청량리역 광장 미디어시설물 콘텐츠가 지난 7일 ‘제15회 서울특별시 좋은빛상’ 미디어파사드 콘텐츠 부문 최우수상을 받았다고 11일 밝혔다.좋은빛상은 인공조명으로 빛공해 없이 밤 환경을 안전하고 아름답게 개선한 우수 조명시설과 기술에 수여하는 상이다. 올해는 학술·설계·시공·미디어파사드 콘텐츠 등 4개 분야, 9개 수상작을 선정했다.미디어파사드 콘텐츠 부문은 영상 콘텐츠가 건축물과 주변 환경에 얼마나 조화롭게 어우러지는지를 평가했다. 빛의거리 조성사업은 신설동역에서 청량리역까지 이어지는 왕산로 일대 서울약령시장·경동시장·청량리전통시장 등 주요 전통시장을 잇는 거리에 야간조명을 개선하고 보행로 고보라이트(조명 투사 장치) 등을 설치하는 프로젝트다.최동민 구청장은 “왕산로 일대 야간경관의 우수성을 인정받은 성과이자, 사업 취지와 성과를 대외적으로 알리는 계기”라며 “즐기고 걷고 싶은 동대문구의 관광명소를 발굴·개발하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자