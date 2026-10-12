6000년 시간 다시 깨어난다…16일 ‘제31회 강동선사문화축제’ 개막

16~18일, 서울 암사동 유적 일대서 진행

이미지 확대 서울 암사동 유적 일대에서 2024년 10월 열린 제29회 강동선사문화축제에서 ‘선사바비큐’ 프로그램이 진행되고 있다. ‘선사퍼포머단’이 바비큐를 굽고 있는 모습.

강동구 제공

세줄 요약 강동구, 16~18일 암사동서 선사문화축제 개최

체험·공연·드론쇼·불꽃쇼로 서울의 시작 조명

주민·예술인 참여와 야간 빛 축제도 운영

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서울 강동구는 16일부터 18일까지 서울 암사동 유적과 암사역사공원 일대에서 ‘제31회 강동선사문화축제’를 개최한다고 12일 밝혔다.강동선사문화축제는 ‘서울의 시작, 암사’를 주제로 서울 암사동 유적 일대에서 과거와 현재, 미래가 어우러지는 문화축제로 열린다. 선사시대의 역사와 문화를 체험할 수 있는 프로그램부터 주민과 예술인이 함께 만드는 공연, 야간 빛 축제까지 누구나 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠가 마련된다.축제 첫날에는 ‘서울의 시작’을 알리는 다양한 프로그램으로 축제의 막을 연다. 오전에는 ‘꿈의 길놀이’를 시작으로 ‘남사당패 공연마당’, ‘자치회관 프로그램 경연대회’ 등이 펼쳐진다. 오후에는 주무대에서 열리는 개막선언을 시작으로 개막식에서 밤하늘을 수놓는 드론쇼를 선보인다. 이어지는 축하공연에는 가수 왁스, 설운도 등이 출연한다.축제 둘째 날에는 주민과 예술인을 중심으로 한 프로그램이 이어진다. 강동구립예술단 초청공연을 비롯해 서울시 무형유산인 ‘바위절마을 호상놀이’가 현장에서 펼쳐진다. 장애인 가족이 함께하는 ‘빗살가득한 선사나라 장애인 가족 축제’, 주민의 재능과 열정을 만나볼 수 있는 ‘강동구 평생학습동아리 열정페스타’ 등의 행사도 있다. 숲속 무대에서는 고고학자 곽민수와 웹툰 작가 이종범이 참여하는 ‘선사시대, 궁금한 이야기(WHY?)’ 선사 토크 콘서트가 열린다.축제 마지막 날인 18일에는 다양한 볼거리와 즐길 거리가 마련된다. 숲속 무대에서는 찾아가는 문화콘서트와 연계한 ‘이세돌 토크 콘서트: 신의 한 수’가 열린다. 이세돌 9단과 함께 바둑과 삶에 관한 이야기를 나누는 시간을 갖는다. 주무대에서는 ‘선사 락(樂) 페스티벌’이 열려 관람객에게 신나는 음악을 들려준다. 이어지는 폐막식과 축하공연에는 가수 신효범, 소찬휘, 남진이 출연해 열기를 끌어올린다. 마지막 순서로는 화려한 불꽃쇼가 펼쳐진다.행사장 곳곳에서는 선사시대를 오감으로 느낄 수 있는 상설·체험 프로그램이 운영된다. ‘타임슬립 핸드 크래프티드 마켓’에서는 선사시대의 손기술을 현대적으로 재해석한 작품을 만나볼 수 있다. 선사시대 군락지에서 아이디어를 얻어 조성한 ‘선사 바비큐’에서는 당시의 생활과 문화를 경험할 수 있다. ‘신석기 고고학 체험스쿨’을 비롯해 ‘선사물총사냥’, ‘선사 움집 만들기’, ‘선사 리사이클링 코스튬’ 등 어린이와 가족이 즐길 수 있는 체험 행사도 마련된다.밤에도 특별한 볼거리를 만날 수 있다. 축제 기간 운영되는 ‘야간 빛 축제’와 ‘미디어 파사드’에는 서울 암사동 유적의 탐방로를 따라 네 가지 이야기를 빛으로 풀어내는 몰입형 야간 나이트 워크가 조성된다. 박물관 외벽에 투사되는 미디어 영상과 배우들의 현장 퍼포먼스가 어우러진 공연이 펼쳐진다.이수희 구청장은 “가족, 친구, 이웃과 함께 축제장을 찾아 강동의 역사와 매력을 느끼고 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.송현주 기자