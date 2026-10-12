메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

성북동 골목에 차려진 밥상…‘2026 성북밀로장’ 개최

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-10-12 16:43
입력 2026-10-12 16:43

성북동 일대 가게·인근 대학 협력으로 진행

이미지 확대
서울 성북구 ‘2026 성북밀로장’ 홍보물. 성북구 제공
서울 성북구 ‘2026 성북밀로장’ 홍보물.
성북구 제공


서울 성북구는 10월 23일부터 24일까지 성북동 일대에서 ‘2026 성북밀로장’을 연다고 12일 밝혔다. 구와 문화재단이 공동으로 마련한 이번 행사는 국수와 빵 등 밀을 활용한 음식 문화를 바탕으로 성북동의 골목과 가게, 사람들의 이야기를 연결하는 축제다.

올해는 행사장을 한곳에 집중하는 대신 성북동 곳곳의 가게와 골목을 연결해 방문객이 걸으며 음식과 지역 문화를 즐길 수 있도록 구성했다. 서울시립대 창업지원단, 성균관대 HUSS 사업단, 한성대와 협력한 행사에서는 학생들이 개발한 요리와 기획한 골목 탐방 프로그램 등도 살펴볼 수 있다.

첫날인 23일 오후에는 개막 행사인 ‘모두의 식탁’이 열린다. 재단과 서울시립대 창업지원단이 함께 운영한 ‘성북밀로 요리학교: 문학을 요리하다’에서 성북과 인연이 있는 문화예술인의 삶과 작품을 바탕으로 개발한 음식을 시민들과 나눈다.

다음 날인 24일에는 본행사인 ‘밀로 식탁’이 진행된다. ‘골목식탁’에서는 성북동 참여 가게의 특색 있는 음식과 음료를 시간대별로 즐길 수 있다. ‘예술가의 식탁’에서는 김용준과 김환기의 삶과 예술을 주제로 성북동을 산책하고 제철 감 음식을 맛보는 ‘성북감상’을 운영한다. 골목 탐방 프로그램인 ‘탐험식탁’도 열린다. ‘성북밀로 도슨트 투어’를 통해 지역 음식과 공간에 얽힌 이야기를 들을 수 있다.
임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재
서울시의회 바로가기
thumbnail - 임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재

이승로 구청장은 “앞으로도 주민과 상인, 예술가가 함께 만들어 가는 성북만의 특색 있는 지역 문화를 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
세줄 요약
  • 성북구, 10월 23~24일 성북동 밀 축제 개최
  • 골목·가게 연결한 도보형 음식문화 행사 구성
  • 학생 개발 요리와 탐방 프로그램도 운영
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2026 성북밀로장의 주요 특징은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기