‘행복광진’에 대한 헌신, 칭찬합니다

광진구민의날 맞아 8개부문 시상

샌드아트 공연, 가야금·첼로 협연

김경호 “더 낮은 자세로 임할 것”

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장이 지난 8일 구청 대강당에서 열린 ‘제31회 광진구민의 날 기념식’에서 기념사를 하고 있다.

광진구 제공

세줄 요약 제31회 광진구민의 날 기념식 개최

지역발전 기여 구민·단체 12곳 시상

행복광진 비전과 생활환경 개선 강조

2026-10-13 20면

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서울 광진구는 지난 8일 구청 대강당에서 ‘제31회 광진구민의 날 기념식’을 개최했다고 12일 밝혔다.광진구민의 날은 아차산성이 사적 제234호로 지정된 5월 25일을 기념해 1995년 제정됐다. 구는 해마다 지역 발전에 기여한 구민을 격려하는 한편, 소통과 화합을 위한 시간을 마련하고 있다.구민과 내빈, 직능단체장, 역대 구민대상 수상자 등 700여 명이 참석했다. 기념식은 ‘내가 발견한 살기 편한 행복광진’을 주제로 열린 영상공모전 수상작 상영으로 시작됐다. 이어 ‘당신이 있어 행복한 광진, 31년의 이야기’를 주제로 한 샌드아트 공연과 광진 홍보대사인 가야금 연주자 오현지씨가 참여한 첼로와의 협연이 펼쳐졌다.행사의 하이라이트인 시상식에서 지역사회 발전, 기부·자원봉사 등 8개 부문에서 개인 6명과 단체 6곳이 상을 받았다. △지역사회 발전 부문의 김문종씨와 중곡1동 지역사회보장협의체 △기부·자원봉사 부문의 손준용씨와 아차산 노인복지회 △교육·문화예술 육성 부문의 광진예술문화단체총연합회 △체육진흥 부문의 광진구 족구협회가 영예를 누렸다. 또한 △경제활성화 부문의 유완종씨와 서울광진의류협회 △사회복지·보건 부문의 안순자씨와 대한불교조계종 영화사 △도시안전·환경 부문의 임미숙씨 △효행·모범가족 부문의 배소영씨도 시상대에 올랐다.구는 도시 균형발전과 주민 생활환경 개선을 위한 정책을 이어가고 있다. ‘2040 광진 재창조 플랜’을 중심으로 재개발·재건축 등 도시 정비를 추진하고, 생활쓰레기 주 6일 수거제와 역세권 노점 정비 등 불편을 줄이기 위한 사업에도 힘쓰고 있다.김경호 구청장은 “이웃과 지역사회를 위해 헌신해 온 여러분과 광진 발전에 함께해 주신 구민께 감사드린다”며 “더 낮은 자세로 구민 목소리를 듣고, 그동안 시작한 변화를 일상에서 체감하는 성과로 완성해 살기 편한 행복광진을 함께 만들어 가겠다”고 말했다.이범수 기자