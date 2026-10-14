‘올공’ 스포츠박물관도서관 개방

송파구·공단 주민개방 업무협약

스포츠자료 물론, 일반교양서도

서강석 청장 “독서인프라 넓힐것”

이미지 확대 서강석(오른쪽) 송파구청장과 하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장이 12일 송파구청에서 ‘국립스포츠박물관 도서관’을 개방하는 업무협약식을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

송파구 제공

세줄 요약 송파구·체육진흥공단, 도서관 주민 개방 협약

국립스포츠박물관 도서관, 15일 문 열어

열람실·아카이브 갖춘 복합문화공간 조성

2026-10-15 20면

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오는 15일 문을 여는 서울 올림픽공원 내 ‘국립스포츠박물관 도서관’이 주민을 위한 열린 복합문화공간으로 개방된다. 서울 송파구는 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 업무협약을 체결하고 ‘국립스포츠박물관 도서관’을 주민들에게 개방한다고 14일 밝혔다.지난 12일 체결된 업무협약에는 올림픽스포츠콤플렉스 조성 사업의 일환으로 조성된 전문도서관을 주민들이 이용할 수 있도록 도서 접근성과 문화 향유 기회를 넓힌다는 내용이 담겼다.올림픽스포츠콤플렉스 조성 사업은 올림픽공원에 위치한 올림픽회관을 증축·리모델링하는 사업이다. 두 기관은 협약을 통해 ▲주민을 위한 도서 대출 및 열람 서비스 개방 ▲주민 맞춤형 일반 교양서 및 스포츠 전문 도서 확충 ▲지속 가능한 도서관 운영을 위한 행정 자문 및 상호 협력 체계 구축 등을 적극 추진하기로 했다.국립스포츠박물관 안에 1·2층(연면적 985㎡) 규모로 조성된 도서관의 1층 열람실에는 스포츠 관련 전문 서적뿐만 아니라 일반 대중 교양서, 잡지 등 다양한 도서가 비치됐다. 2층 아카이브는 올림픽과 스포츠 관련 전문 자료를 전시하는 학술·전시 공간으로 조성됐다. 국민체육진흥공단이 주민 수요를 반영해 일반 교양서를 도서관에 확충하면 구는 도서관의 체계적 운영을 위한 행정 자문 및 홍보 지원을 통해 협력할 계획이다.서울시민이나 서울에 있는 직장이나 학교에 다니고 있으면 누구나 국립스포츠박물관 도서관 회원이 될 수 있다. 1인당 1회 3권씩 대출이 가능하고 대출 기간은 당일 포함 15일이다.서강석 구청장은 “협약을 통해 전문도서관의 문턱을 낮추고, 일상에서 즐길 수 있는 열린 독서 문화 서비스를 제공할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 구민 독서 편의를 높이고, 지역 도서관 인프라를 넓혀가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자