종로구, 30일까지 구정 바꾸는 주민 아이디어 공모전

세줄 요약 민선 9기 구정 설계 위한 주민 아이디어 공모

복지·문화경제·안전교통·스마트행정 제안 접수

30일까지 이메일·우편·방문 참여 가능

이미지 확대 종로 아이디어 공모전 종로 아이디어 공모전 포스터

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서울 종로구는 민선 9기 구정을 주민과 함께 설계하기 위해 종로구 아이디어 공모전 ‘생각을 모아, 종로를 새롭게’를 진행한다고 15일 밝혔다.구는 일상과 행정 현장에서 마주하는 문제에 대한 실질적인 해법을 찾고 주민이 바른 종로의 모습을 정책으로 구현한다는 계획이다.공모 분야는 ▲함께하는 종로(복지) ▲활력 있는 종로(문화·경제) ▲안전하고 편리한 종로(안전·교통) ▲미래를 여는 종로(인공지능·스마트행정) 등 4가지 지정 주제가 있다. 자유 주제로도 낼 수 있다.글로 정리한 제안서와 짧은 영상(숏폼) 가운데 원하는 방식으로 오는 30일까지 이메일·우편·방문 등으로 제출하면 된다. 나이나 거주지 제한 없이 누구나 참여 가능하다.구는 1차 검토를 통과한 제안을 주민에게 공개하고 주민 선호도 투표 등을 거쳐 수상작을 선정할 계획이다. 수상작에는 금상 100만원, 은상 50만원, 동상 30만원 등 상금을 준다.유찬종 구청장은 “주민 여러분의 아이디어가 종로의 긍정적인 변화를 만들어 가는 출발점이 될 수 있다”며 “이번 공모전을 통해 다양한 의견을 모으고, 주민 관심과 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.김주연 기자