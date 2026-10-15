서울 관악구, 소상공인의 날 맞이 ‘소상공인·전통시장 한마당’

세줄 요약 소상공인의 날 맞아 관악구 한마당 개최

구청 광장서 30개 업체 공동 판매·홍보

유공자 표창과 상권 경쟁력 강화 추진

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관악구 제공

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서울 관악구는 제11회 소상공인의 날을 앞두고 오는 28∼30일 구청 광장에서 ‘소상공인·전통시장 어울림 한마당’을 연다고 15일 밝혔다.소상공인의 날은 11월 5일로, 소상공인의 사회경제적 중요성을 알리고 관심을 높이기 위해 지정된 법정기념일이다.‘작은 것을 연결하는 강한 힘’을 주제로 열리는 이번 행사는 소상공인과 전통시장 상인을 응원하고 주민들에게 지역의 우수한 상품을 알리기 위해 마련됐다.관악구의 소상공인과 전통시장 업체 30곳이 공동 판매·홍보 행사를 할 예정이다. 의류와 액세서리, 수제품뿐만 아니 신선한 농·수·축산물도 만나볼 수 있다.또한 지역경제 활성화에 힘써 온 소상공인은 격려하기 위해 유공자 표창도 수여한다.구는 골목형상점가 지정을 확대하고 지역별 특색을 상권 조성과 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다. 최근 남현동 상권은 서울시 ‘달빛야장 조성사업’에 선정되기도 했다.박준희 구청장은 “앞으로도 소상공인과 전통시장 상인이 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.김주연 기자