강서에서 16·17일 예술로 소통하는 ‘장애인문화예술축제’

세줄 요약 강서구, 마곡광장서 장애인문화예술축제 개최

18회째 행사, 장애예술 창작 역량 강화 목적

한빛브라스·그렉·테이 등 공연 다채롭게 진행

이미지 확대 강서 ‘장애인문화예술축제’ 포스터 서울 강서구 ‘장애인문화예술축제’ 포스터

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서울 강서구는 오는 16∼18일 마곡광장에서 ‘2026 장애인문화예술축제 에이플러스 페스티벌(A+ Festival)’이 열린다고 15일 밝혔다.올해로 18회를 맞는 이 축제는 장애예술인의 창작 역량을 강화하고 우수한 예술 작품을 발굴하기 위해 마련된 행사다. 한국장애인문화예술단체총연합회가 주최한다.축제 이름인 ‘에이플러스’에는 장애인의 잠재적 가능성(Ability), 열린 접근성(Accessibility), 활기찬 역동성(Activity)을 바탕으로 장애인과 비장애인이 예술로 소통하는 장을 만들겠다는 뜻을 담았다. 행사 기간 다채로운 공연과 미술 작품을 만날 수 있다.또한 축제 첫날인 16일 마곡광장 야외무대에서는 시각장애인 연주단 ‘한빛브라스 앙상블’ 공연과 장애·비장애인 예술인이 함께한 ‘브레이커스’ 공연 등이 진행된다. 17일에는 가수 그렉과 신현희가 공연한다. 18일에는 테이와 정인, 케이시, 그룹 빅스의 켄이 참여하는 폐막공연 ‘싱투유’로 막을 내린다.진교훈 구청장은 “장애와 비장애의 벽을 넘어 모두가 예술이라는 하나의 언어로 소통하는 뜻깊은 축제를 강서에서 선보이게 돼 기쁘게 생각한다”며 “장애 예술인들의 찬란한 열정을 느껴보시고 아낌없는 응원을 보내주시길 바란다”고 말했다.김주연 기자