강서구, 中서 K뷰티 판로 개척 도왔다…“168만달러 계약 추진”

지난 8~11일 강서구 화장품 중소기업 5곳 지원

‘코리아 비즈니스 엑스포 선전’서 상담 후 MOU

이미지 확대 ‘코리아 비즈니스 엑스포 선전’ 참여한 강서 중소기업 서울 강서구가 이달 초 중구 선전에서 열린 ‘2026 코리아 비즈니스 엑스포 선전’에서 화장품·뷰티 분야 중소기업들의 부스 운영 등을 지원했다.

강서구 제공

세줄 요약 강서구, 선전 엑스포서 K뷰티 기업 5곳 지원

해외 바이어 76개사와 1대1 수출상담 진행

168만달러 규모 MOU 89건 추진 성과

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서울 강서구가 이달 초 중국 선전에서 열린 ‘2026 코리아 비즈니스 엑스포 선전’에서 화장품 중소기업 5곳의 참가를 지원했다고 20일 밝혔다.구에 따르면, 지난 8일부터 11일까지 중국 선전에서 열린 이 행사에 사업장이나 법인이 강서구에 있는 ▲㈜크리에이티브위드 ▲㈜메디코스바이오텍 ▲에스티유 ▲휘란 ▲유유엘앤피가 참가했다. 이들은 중국 선전 컨벤션 전시센터에서 열린 수출상담회에서 부스를 운영하고 중국 등 해외 바이어 76개사와 일대일 상담을 진행했다.상담 중 168만 달러 규모의 수출 구매계약 업무협약(MOU) 89건으로 이어졌다. 구 관계자는 “탈모 케어 샴푸, 쿠션, 미스트, 마스크팩 등 뛰어난 제품력이 있는 한국 화장품으로 현지 바이어 호응이 높았다”며 “샘플 거래 등으로 후속 협의를 하며 현지 시장 안착에 속도를 낼 계획”이라고 전했다.이번 일정은 우리은행 강서구청지점의 지역사회 기여금을 지원받아 추진됐다. 구청 관계자 2명과 기업 관계자 7명 등 총 9명으로 구성된 파견단은 3박 4일 동안 현지 판로 개척에 매진했다. 세계한인경제무역협회 회장, 선전상업연합회 회장, 국회의원 등도 부스에서 강서 기업의 제품을 살펴보고 격려했다.앞서 구는 지난 3월 코엑스마곡에서 75개국 바이어 약 1200명과 국내 기업 240곳이 참여한 ‘한국 비즈니스 엑스포 강서’를 개최한 바 있다. 구는 엑스포를 공동 주최한 세계한인경제무역협회(울드옥타)와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다.진교훈 구청장은 “지난 3월 마곡에서 해외 바이어를 맞이한 데 이어 이번에는 우리 기업들이 직접 선전을 찾아 의미 있는 상담 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 우수한 기술력을 가진 중소기업들이 세계 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자