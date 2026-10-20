자녀 교육 고민될 땐…길잡이 되는 ‘종로구 고교 진학·대학 입시 강연’

세줄 요약 종로구, 고교 진학·대입 강연 잇달아 개최

31일 고교 진학 가이드, 다음달 14일 입시 설명회

중학생·고교생·학부모 대상 선착순 100명 모집

이미지 확대 종로구 ‘고교 진학 가이드 설명회’ 서울 종로구 ‘고교 진학 가이드 설명회’ 포스터

종로구 제공

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서울 종로구는 고등학교 진학을 앞둔 중학생과 2028학년도 대학입시를 치를 고교생을 위해 입시 강연을 연다고 20일 밝혔다.우선 ‘고교 진학 가이드 설명회’를 오는 31일 오후 2시 구청 10층에서 연다. 서울시교육청에서 진로·진학 업무를 거친 현장 전문가가 고등학교 입학 전형 절차와 유형별 특징 등을 설명한다. 학교를 고를 때 놓치기 쉬운 지점이나 입학 이후 학교생활 준비 방법 등도 소개한다.이어 다음달 14일 오후 2시 같은 장소에서 ‘2028학년도 개편 입시제도 대응전략 설명회’를 연다. EBS 입시설명회 대표 강사인 정제원 교사가 개편안의 쟁점을 정리하고, 고1과 고2가 남은 학기를 어떻게 설계해야 하는지 풀어낸다.참여 자격은 종로구에 거주하거나 종로구 학교에 재학하는 중학생, 고교 1·2학년 학생과 학부모다. 두 행사 모두 선착순 100명씩 모집한다. 고교 진학 가이드는 지난 14일부터 모집 중이며 고등학생 대상 강연은 오는 26일 오전 9시부터 접수한다.유찬종 구청장은 “고등학교 선택이라는 첫 갈림길부터 대학 진학이라는 결승선까지 학생과 학부모가 믿고 기댈 기준점을 세우겠다”며 “실질적으로 도움이 되는 교육 정보를 제공하고 진학 준비를 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.김주연 기자