은평 ‘아이돌봄 평가’ 3년째 우등생

서울 자치구 유일 3년 연속 A
구 가족센터 서비스 품질 호평
성평등가족부는 매년 전국 아이돌봄서비스 제공기관의 운영 실적을 평가한다. 올해는 전국 228개 기관을 대상으로 서비스 성과·제공 실적, 아이돌봄사 확보, 기관 운영 등 4개 영역을 평가했다.
은평구 가족센터는 서비스 품질 관리에서 높은 평가를 받아 A등급을 획득했다. 구는 이를 바탕으로 구 가족센터와 함께 아이돌봄사의 전문성과 역량을 강화하고 서비스 품질을 보다 높일 계획이다. 지역사회와 협력도 확대해 안심하고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 환경도 조성한다.
김미경 구청장은 “아이를 안심하고 맡길 수 있는 돌봄 환경을 만들기 위해 꾸준히 노력한 결과”라며 “앞으로도 양육 공백을 줄이고 부모의 돌봄 부담을 덜 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
이범수 기자
2026-10-21 21면
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