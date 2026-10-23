“다회용컵 쓰면 300원 돌려드려요”

영등포, 다회용컵 4000개 제작

조유진 “지구 살리는 작은 습관”

이미지 확대 서울 영등포구청 청사에 설치된 다회용컵 반납기.

영등포구 제공

2026-10-23 20면

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서울 영등포구는 ‘다회용컵 대여사업’을 본격 시행한다고 22일 밝혔다. 구는 환경에 무해한 유아용 젖병 소재(BPA 프리)로 제작된 대여 전용 다회용컵 4000개를 제작해 구청 인근 커피전문점들에 배포했다.이용자는 다회용컵을 사용 후 컵 하단에 각인된 정보무늬(QR코드)를 반납기 태블릿에 스캔하면 1회 이용당 300원의 탄소중립 포인트를 적립받을 수 있다. 포인트는 현금이나 페이포인트로 전환해 사용할 수 있다. 다회용컵 반납기는 구청 본관 1층 카페 및 구청 인근 카페 6곳에 설치돼 있다.수거된 다회용컵은 전문 업체의 세척 과정을 거친 뒤 다시 사용된다. 구는 사물인터넷(IoT) 기반의 QR코드 스캔 모니터링 시스템을 활용해 다회용컵의 대여와 반납 현황 주기를 실시간으로 분석해 효율적으로 관리한다는 방침이다. 또 청사 내 1회용품 반입 금지 점검을 실시하고, 동주민센터와 구의회 등 공공기관에 대한 ‘다회용컵 대여사업’ 참여를 유도할 예정이다.조유진 구청장은 “음료 한 잔을 마실 때 다회용컵을 선택하는 작은 습관이 지구도 살리고 포인트 적립도 받는 만큼, 구민과 직원분들의 적극적인 동참을 부탁드린다”고 말했다.김동현 기자