재건축·재개발 ‘소통’에 진심인 도봉

쌍문한양1차 등 15개구역 간담회
김동욱 청장 “원만히 추진 노력”
서울 도봉구는 지난 15일 구청에서 재건축·재개발 대표자와 간담회를 개최했다고 25일 밝혔다. 구에서 추진하는 재건축·재개발 활성화 지원책을 설명하고 정비사업과 관련된 주민들의 건의 사항을 듣기 위해서다.
간담회에는 도봉구청장을 비롯해 쌍문한양1차 조합장 등 재건축 8개 구역과 쌍문3구역 조합장 등 재개발 7개 구역 대표자들이 참석했다. 구는 이들에게 ▲정비사업 주민 소통 협의체 운영 ▲전문가 자문단 운영 ▲아카데미 운영 등 민선 9기 재건축·재개발 활성화 지원 계획을 안내했다. ‘주민 소통’을 중점에 뒀다고 구는 설명했다.
이어 사업 추진 과정의 문제 및 불합리한 규제에 대한 대표자 의견을 들었다. 대표자들은 ▲창동·상계택지개발지구 지구단위계획 신속 추진 ▲재개발구역 내 서울주택도시개발공사(SH) 소유 주택의 관리처분 문제 ▲초안산 분묘군 정비 등에 대한 검토를 구에 요청했다.
김동욱 구청장은 “재건축·재개발 관련 중요한 쟁점들을 청취하는 뜻깊은 자리”라며 “정비사업은 여러 분야가 복합적으로 연관된 문제인 만큼 구에서 총괄적인 검토를 통해 사업이 원만히 추진될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.
유규상 기자
2026-10-26 18면
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