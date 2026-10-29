강북 “올 가을 ‘북서울꿈의숲 하트로드’ 걷기챌린지 어때요”

완주자 300명 추첨해 만원 상품권

정창수 “건강한 생활 이어가도록”

이미지 확대 정창수 서울 강북구청장

2026-10-29 19면

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서울 강북구는 북서울꿈의 숲 둘레길을 걷고 서울사랑상품권을 받을 수 있는 ‘북서울꿈의 숲 하트로드 챌린지’를 개최한다고 28일 밝혔다.11월 1~30일 열리는 챌린지는 걷기 챌린지 앱 ‘워크온’을 활용해 일상에서 걷기를 실천하고 자연 속에서 건강을 챙길 수 있도록 마련한 프로그램이다. 구민뿐만 아니라 강북구를 방문하는 누구나 참여할 수 있다. 코스는 북서울꿈의숲 방문자센터에서 출발해 강북문화정보도서관과 오동교 등을 거쳐 출발점으로 돌아오는 하트 모양의 약 4㎞ 구간이다. 참여를 원하는 구민은 스마트폰에 워크온 앱을 설치한 뒤 강북구 걷기 챌린지를 선택해 지정된 코스를 완주하면 된다. 구는 완주자 가운데 300명을 추첨해 서울사랑상품권 1만원을 지급한다.정창수 구청장은 “북서울꿈의숲의 아름다운 풍경을 감상하며 걷다 보면 일상에서도 여유를 느낄 수 있을 것”이라며 “다양한 명소를 즐기며 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자