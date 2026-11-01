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상상 속 홍제천의 미래가 현실이 된다

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-11-01 20:45
입력 2026-11-01 20:45

서대문 ‘상상더하기 공모전’ 개최
3~23일 4개 분야 아이디어 모집

서울 서대문구는 ‘제1회 홍제천 상상더하기 공모전’을 열고 3일부터 23일까지 주민 아이디어를 모집한다고 1일 밝혔다. 홍제천의 생태환경을 개선하고 주민들이 즐길 수 있는 공간으로 조성하기 위해서다.

이번 공모전은 지난달 8일 출범한 홍제천 생태하천운영 거버넌스의 제안으로 마련됐다. 구와 환경단체가 협력해 홍제천의 생태적 가치를 높이고 주민들의 창의적인 아이디어를 실제 정책에 반영하겠다는 취지다.

공모 분야는 생태·환경, 에너지, 인공지능(AI)·스마트, 매력 등 4개다. 생태·환경 분야에서는 하천 생태계 복원과 수질 개선, 주민 참여형 환경교육 등을 제안할 수 있다. 에너지 분야는 태양광·풍력·수력 등 신재생에너지를 활용한 하천 시설 운영이 대상이다.

AI·스마트 분야에서는 AI를 활용한 수질 분석과 시설물 점검, 하천 생물 관찰 등이 포함된다. 매력 분야는 문화·휴식 공간 조성과 야간 경관 개선, 내부순환로 하부 공간의 미관 개선 등을 다룬다.

구민과 관내 환경 관련 기관·단체는 물론 지역 학교에 다니는 학생과 직장인도 참여할 수 있다. 구는 실현 가능성과 지속가능성, 기대 효과, 창의성 등을 심사해 12월 중 수상자 6명을 선정할 예정이다. 최우수상 1명에게 50만원을 수여하는 등 총상금은 140만원이다. 우수 제안은 관련 부서 검토를 거쳐 실제 정책과 사업에 반영하는 방안도 추진한다.

박운기 구청장은 “홍제천은 행정이 관리하는 시설을 넘어 주민과 자연이 함께 살아가는 공간이어야 한다”며 “주민들의 다양한 상상이 홍제천의 실제 변화로 이어지길 바란다”고 말했다.

이범수 기자
세줄 요약
  • 홍제천 상상더하기 공모전 개최, 주민 아이디어 모집
  • 생태·환경, 에너지, AI·스마트, 매력 4개 분야 운영
  • 우수 제안 정책 반영 추진, 12월 수상자 6명 선정
2026-11-02 21면
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