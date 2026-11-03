서울Pn 서울區政 구정뉴스 훈련을 실전처럼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/seoul_local/news_seoul/2026/11/03/20261103019012 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-11-03 00:55 입력 2026-11-03 00:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 훈련을 실전처럼 2일 서울 송파구 장지동 서울복합물류단지에서 ‘물류시설 화재, 건축물 붕괴 및 사업장 재난’을 주제로 진행된 ‘2026 재난대응 안전한국훈련’에서 소방대원들이 레펠 구조 훈련을 하고 있다. 홍윤기 기자 2일 서울 송파구 장지동 서울복합물류단지에서 ‘물류시설 화재, 건축물 붕괴 및 사업장 재난’을 주제로 진행된 ‘2026 재난대응 안전한국훈련’에서 소방대원들이 레펠 구조 훈련을 하고 있다.홍윤기 기자 2026-11-03 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지