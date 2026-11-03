이미지 확대 훈련을 실전처럼 2일 서울 송파구 장지동 서울복합물류단지에서 ‘물류시설 화재, 건축물 붕괴 및 사업장 재난’을 주제로 진행된 ‘2026 재난대응 안전한국훈련’에서 소방대원들이 레펠 구조 훈련을 하고 있다.

홍윤기 기자

2026-11-03 19면

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2일 서울 송파구 장지동 서울복합물류단지에서 ‘물류시설 화재, 건축물 붕괴 및 사업장 재난’을 주제로 진행된 ‘2026 재난대응 안전한국훈련’에서 소방대원들이 레펠 구조 훈련을 하고 있다.홍윤기 기자