메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

중학생 진로 탐색까지 신경쓰는 성북

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-11-04 21:23
입력 2026-11-04 21:23

6일 한성대서 ‘2026진로박람회’
첨단기술 체험, 전공분야 경험도

이미지 확대
지난해 11월 서울 성북구 한성대에서 열린 진로 박람회 뮤직아티스트 체험 부스에 청소년이 모여있다. 성북구 제공
지난해 11월 서울 성북구 한성대에서 열린 진로 박람회 뮤직아티스트 체험 부스에 청소년이 모여있다.
성북구 제공


서울 성북구가 6일 한성대에서 중학생을 대상으로 ‘2026 성북구 진로 박람회’를 연다고 4일 밝혔다.

박람회는 중학생이 대학 캠퍼스를 둘러보며 적성과 진로를 탐색하고 미래에 대한 상상력을 펼칠 수 있도록 기획됐다. 행사에는 대학 5곳(고려대·국민대·서경대·성신여대·한성대)과 특성화고 1곳(서울동구고), 관계 기관 12곳(북한산국립공원사무소, 육군·해병대, 서울시청자미디어센터, 성북소방서, 성북어린이청소년도서관 등) 등 34개 기관이 참여한다.

총 50개 체험 부스가 운영된다. 미래기술 부스에서는 ‘로봇·미래 모빌리티·사물인터넷(IoT)·암호학·인공지능(AI)’ 등 첨단 기술을 체험할 수 있다. 대학 연계 부스에서는 간호학·교육학·미용학·수학·스포츠학·자동차공학 등 전공 분야를 미리 접해볼 수 있다. 경찰·군인·사서·소방관 등 직업인의 업무를 경험해 볼 수도 있다. 박람회는 중학교를 대상으로 사전 접수 방식으로 운영되며, 개별 신청자는 현장에서 접수하면 된다.
이희원 서울시의원 “‘서울별빛명소’ 흑석수변길 선정 쾌거”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이희원 서울시의원 “‘서울별빛명소’ 흑석수변길 선정 쾌거”

이승로 구청장은 “청소년들이 박람회를 통해 가능성을 발견하고 꿈을 향한 지도를 그려나가는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

송현주 기자
2026-11-05 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 박람회의 주된 대상은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기