“모든 아이들 건강하게”…강서구, 취약계층·장애인 스포츠 강좌 수강 지원

오는 9~27일 전국 동시 신청

이미지 확대 서울 강서구 스포츠 강좌 이용권 안내 서울 강서구 스포츠 강좌 이용권 안내

세줄 요약 취약계층 아동·청소년과 장애인 대상 지원 확대

스포츠강좌이용권 신청 9일부터 27일까지 접수

월 최대 10만5000원·11만원 수강료 지원

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서울 강서구는 취약계층의 건강한 여가 활동과 스포츠 참여 기회를 확대하기 위해 오는 9일부터 27일까지 ‘2027년 유·청소년 및 장애인 스포츠강좌이용권’ 신청을 받는다고 6일 밝혔다.유·청소년 스포츠강좌이용권은 5~18세(2009년~2022년 출생) 기초생활수급 가구와 차상위계층, 법정 한부모가족 등의 아동·청소년 약 1000명을 대상으로 월 최대 10만 5000원의 수강료를 지원하는 사업이다.장애인 스포츠강좌이용권은 5~69세(1958년~2022년 출생) 등록 장애인 약 350명을 대상으로 월 최대 11만원을 지원한다.지원금은 수영과 축구, 배드민턴, 태권도, 발레, 재활 운동, 탁구, 요가 등 다양한 스포츠 강좌 수강료로 쓸 수 있다. 선정되면 내년 1년간 혜택을 받을 수 있다.신청은 유·청소년 스포츠강좌이용권 홈페이지나 장애인 스포츠강좌이용권 홈페이지에서 온라인으로 할 수 있다. 온라인 신청이 어려운 경우 주소지 관할 동주민센터나 강서구청 체육관광과를 방문하면 된다.구는 신청자의 자격을 심사해 지원 대상자를 선정하고, 다음달 중 결과를 개별 안내할 예정이다. 다만 예산 상황에 따라 지원이 조기 마감될 수 있다.진교훈 구청장은 “체육활동의 문턱을 낮춰 누구나 스포츠를 즐기고 건강한 일상을 누릴 수 있도록 이번 사업을 추진하고 있다”며 “해당하는 분들은 신청 기간 안에 꼭 신청해 혜택을 받으시길 바란다”고 말했다.김주연 기자