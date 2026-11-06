‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

56개 기초자치단체 중 최상위 5개 도시 선정

이미지 확대 용산구, 우수 평생학습도시 선정 김경대(왼쪽 세번째) 서울 용산구청장이 지난 3일 용산구평생학습관·용산50플러스센터에서 용산구 우수 평생학습도시 선정을 축하하고 있다.

용산구 제공

세줄 요약 평생학습도시 평가인증서 우수 도시 선정

교육부장관상 수상과 상위 5개 도시 포함

국제 네트워크·인프라 확충 성과 인정

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서울 용산구는 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관한 ‘2026년 평생학습도시 평가인증’에서 ‘우수 평생학습도시’로 선정돼 교육부장관상을 받았다고 6일 밝혔다.평생학습도시 평가인증은 기존 평생학습도시 중 지속가능성과 운영 성과를 교육부가 3년마다 점검하는 제도다. 올해는 특별시·광역시 기초자치단체 56곳을 대상으로 3개 영역, 19개 세부 지표를 평가한 결과, 용산구가 최상위 5개 도시 중 하나로 선정됐다.구는 평생학습 기반을 꾸준히 확충하고 국내외 교육도시 네트워크를 통해 협력 기반을 넓혀 온 점에서 높은 평가를 받았다. 구는 2016년 평생학습도시로 지정된 뒤 2018년 유네스코 글로벌학습도시 네트워크(GNLC), 2022년 국제교육도시연합(IAEC)에 가입하며 국제적인 평생교육 협력 기반을 구축했다. 이를 바탕으로 최근에는 ‘제3차 용산구 평생학습 중장기 발전계획(2026~2030)’을 수립했다.일상에서 배움의 기회를 누릴 수 있도록 평생교육 인프라를 확충했다. 용산50플러스센터에서 중장년층의 학습과 성장을 지원하고, 재능나눔 평생학습 프로그램인 ‘서로서로학교’에선 구민 간 지식과 경험을 나눈다.김경대 구청장은 “이번 우수 평생학습도시 선정은 배움의 열정을 이어 온 구민, 평생학습 현장을 지킨 강사, 학습동아리, 운영기관이 함께 이뤄 낸 결실”이라며 “앞으로도 누구나 소외 없이 배움의 기회를 누릴 수 있도록 평생학습 기반을 더욱 촘촘히 다져 나가겠다”고 말했다.김주연 기자