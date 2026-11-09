메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

남산 꾸밀 작가 찾습니다…서울국제정원박람회 작가정원 국제공모

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-11-09 13:50
입력 2026-11-09 13:50

박람회는 내년 5월 1일~10월 27일 진행

이미지 확대
서울시 ‘2027 서울국제정원박람회 작가정원 국제공모’ 홍보물. 서울시 제공
서울시 ‘2027 서울국제정원박람회 작가정원 국제공모’ 홍보물.
서울시 제공


서울시는 내년 서울국제정원박람회가 열리는 남산에 어울릴 창의적 정원 디자인을 선보일 작가정원 작품의 국제공모를 12월 7~9일 진행한다고 9일 밝혔다. 서울국제정원박람회는 서울의 공원·녹지 공간에 정원을 조성해 정원문화를 확산시키는 ‘정원도시 서울’ 대표 행사다.

박람회는 내년 5월 1일~10월 27일 남산공원 일대에서 ‘서울, 그린 라이프(Seoul, Green Life)’를 주제로 열린다. 시는 공모로 선정될 작가정원을 비롯해 남산 전역에 서울의 매력을 담은 다양한 정원을 폭넓게 조성한다. 남산을 백범광장(역사·문화), 한국숲정원(정원), 남산서울타워(관광), 남산예장자락 및 남산골한옥마을(문화·전통), 장충단공원(참여) 등 5대 핵심 거점으로 나눈다.

공모 주제는 ‘목멱상화(木覓賞花)-남산에서 꽃을 보다’로 개당 250㎡ 내외 면적의 5개 작품을 모집한다. ‘목멱(木覓)’은 남산의 옛 이름이다. 과거 남산이 빨래터와 마을이 있고 꽃구경을 가던 일상의 장소였던 점에 착안해 주제를 선정했다.

공모에 작품은 남산공원의 생태와 어울리는 정원이어야 한다. 과도한 조형적 시설물 설치보다는 모든 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 고려해야 한다. 환경친화적인 소재 사용을 권장한다. 뽑힌 정원은 박람회 행사 후에도 현장에 둘 예정이기에 사계절 다년생 위주의 식재와 지속 가능한 유지관리 계획도 검토해야 한다.

선정된 작품은 내년 봄 남산공원 내 대상지에 조성된다. 시는 고품질의 정원 완성도와 사후 유지를 위해 작가정원당 1억원(설계·시공·유지관리비 포함)의 지원금을 지급한다. 시상식은 내년 박람회 개막 당일인 5월 1일로 예정됐다. 자세한 사항은 시 누리집 고시·공고와 박람회 누리집 등에서 확인할 수 있다.


이광희 서울시의원 “진접차량기지 시운전비 국비 75% 분담”… 서울시 1년째 협의 지지부진
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이광희 서울시의원 “진접차량기지 시운전비 국비 75% 분담”… 서울시 1년째 협의 지지부진

김영환 시 정원도시국장은 “오늘날 K-문화의 대표적 무대이자 생태적 장소인 남산이 시민들에게 새로운 일상을 선사할 수 있도록 역량 있는 정원 디자이너들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

송현주 기자
세줄 요약
  • 서울시, 남산 작가정원 국제공모 12월 진행
  • 주제는 목멱상화, 250㎡ 안팎 5개 작품 모집
  • 생태성·유니버설 디자인·사후관리 중시
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울국제정원박람회의 개최 기간은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기