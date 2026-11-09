남산 꾸밀 작가 찾습니다…서울국제정원박람회 작가정원 국제공모

박람회는 내년 5월 1일~10월 27일 진행

이미지 확대 서울시 ‘2027 서울국제정원박람회 작가정원 국제공모’ 홍보물.

서울시 제공

세줄 요약 서울시, 남산 작가정원 국제공모 12월 진행

주제는 목멱상화, 250㎡ 안팎 5개 작품 모집

생태성·유니버설 디자인·사후관리 중시

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서울시는 내년 서울국제정원박람회가 열리는 남산에 어울릴 창의적 정원 디자인을 선보일 작가정원 작품의 국제공모를 12월 7~9일 진행한다고 9일 밝혔다. 서울국제정원박람회는 서울의 공원·녹지 공간에 정원을 조성해 정원문화를 확산시키는 ‘정원도시 서울’ 대표 행사다.박람회는 내년 5월 1일~10월 27일 남산공원 일대에서 ‘서울, 그린 라이프(Seoul, Green Life)’를 주제로 열린다. 시는 공모로 선정될 작가정원을 비롯해 남산 전역에 서울의 매력을 담은 다양한 정원을 폭넓게 조성한다. 남산을 백범광장(역사·문화), 한국숲정원(정원), 남산서울타워(관광), 남산예장자락 및 남산골한옥마을(문화·전통), 장충단공원(참여) 등 5대 핵심 거점으로 나눈다.공모 주제는 ‘목멱상화(木覓賞花)-남산에서 꽃을 보다’로 개당 250㎡ 내외 면적의 5개 작품을 모집한다. ‘목멱(木覓)’은 남산의 옛 이름이다. 과거 남산이 빨래터와 마을이 있고 꽃구경을 가던 일상의 장소였던 점에 착안해 주제를 선정했다.공모에 작품은 남산공원의 생태와 어울리는 정원이어야 한다. 과도한 조형적 시설물 설치보다는 모든 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 고려해야 한다. 환경친화적인 소재 사용을 권장한다. 뽑힌 정원은 박람회 행사 후에도 현장에 둘 예정이기에 사계절 다년생 위주의 식재와 지속 가능한 유지관리 계획도 검토해야 한다.선정된 작품은 내년 봄 남산공원 내 대상지에 조성된다. 시는 고품질의 정원 완성도와 사후 유지를 위해 작가정원당 1억원(설계·시공·유지관리비 포함)의 지원금을 지급한다. 시상식은 내년 박람회 개막 당일인 5월 1일로 예정됐다. 자세한 사항은 시 누리집 고시·공고와 박람회 누리집 등에서 확인할 수 있다.김영환 시 정원도시국장은 “오늘날 K-문화의 대표적 무대이자 생태적 장소인 남산이 시민들에게 새로운 일상을 선사할 수 있도록 역량 있는 정원 디자이너들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.송현주 기자