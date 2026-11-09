“폭설 미리 대응”…양천구, 겨울철 제설대책 가동

15일부터 내년 3월 15일까지 ‘24시간 제설대책본부’

이미지 확대 양천구 목동 제설전진기지 점검 이기재(오른쪽) 서울 양천구청장이 2022년 목동 제설전진기지에서 제설 장비를 확인하고 있다.

양천구 제공

세줄 요약 겨울철 제설대책 15일부터 내년 3월 15일까지 가동

24시간 비상체계와 3단계 근무로 폭설·결빙 대응

제설 장비 307대, 인력 약 700명 투입

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서울 양천구는 이달 15일부터 내년 3월 15일까지 ‘2026~2027년 겨울철 제설대책’을 추진한다고 9일 밝혔다. 겨울철 기습 폭설과 도로 결빙에 선제적으로 대응하기 위해서다.이에 따라 구는 제설대책본부를 중심으로 24시간 비상 대응체계를 유지하고, 강설량에 따라 3단계 비상근무체계를 가동한다. 13개 실무반과 18개 동주민센터가 연계해 약 700명의 대응 인력을 단계별로 투입한다.특히 올해는 스마트 원격 제설시설과 주요 제설 장비를 사전에 확보했다. 제설 장비 총 307대를 확보하고 주요 간선도로 154㎞와 골목길·이면 도로 등 생활도로 257㎞ 등 총 411㎞ 구간에서 제설에 나선다.급경사지와 상습 결빙 구간을 중심으로 도로 열선은 기존 29곳(3.8㎞)에서 42곳(5.9㎞)으로 늘렸다. 고정식 염수 분사 장치는 8곳(2.2㎞)에서 14곳(4.8㎞)으로 확대했다. 또한 결빙 취약 경사지 2.3㎞에는 마찰력을 높이는 미끄럼 방지 홈을 새롭게 도입했다.어린이와 어르신 등 보행 안전 취약 계층을 위한 제설 지원도 한층 강화한다. ‘보행 취약 구간’ 30곳을 중점 관리 대상으로 선정하고, 5개 권역으로 구분해 강설 예보에 따라 전문 인력과 장비를 집중적으로 투입한다. 신속한 초동 대응을 위해 기존 신정동 발진 기지와 목동 전진 기지뿐만 아니라 ‘신월동 이동식 전진 기지’ 1곳을 추가로 운영한다. 소형 살포기와 송풍기 등 ‘소형 제설 장비’도 기존 61대에서 129대로 늘렸다.자발적인 제설 참여도 독려한다. 공동주택 주변 도로와 이면 도로 눈 치우기에 참여한 단지에는 ‘공동주택 지원 사업’ 선정 시 제설 실적에 따라 최대 5%의 인센티브를 준다.이기재 구청장은 “강설 초기부터 신속하게 대응하고, 주요 도로는 물론 골목길과 보행로까지 세심하게 관리해 주민들이 안심하고 겨울을 보낼 수 있도록 대비에 철저를 기하겠다”고 말했다.김주연 기자