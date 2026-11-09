소방공무원 예우하는 강서구엔 ‘온기 가득 소방가게’

겨울철 화재안전대책 기간 소방공무원에 할인 등

이미지 확대 서울 강서구, 강서소방서과 업무협약 진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 9일 김성칠 강서소방서장과 ‘소방공무원 예우 및 지역상생 지원을 위한 업무협약’을 맺고 기념 사진을 찍고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 강서구, 소방공무원 예우 위한 상생 사업 추진

음식점·카페 50여 곳 참여, 할인·추가 제공

민관 협력으로 화재 안전 의식 확산 기대

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서울 강서구가 소방공무원에게 우대 혜택을 제공하는 ‘온(溫)기 가득 소방가게’를 운영한다고 9일 밝혔다.구는 사업 추진을 위해 제64주년 소방의 날인 이날 강서소방서와 ‘소방공무원 예우 및 지역 상생 지원을 위한 업무협약’을 맺었다. 지역사회 곳곳에 따뜻함을 더하고 안전을 밝히기 위해 추진되는 사업이다.‘온기 가득 소방가게’는 한국외식업중앙회 강서구지회와 공동 추진된다. 겨울철 화재 안전대책기간인 이달부터 내년 2월까지 4개월간 강서구의 음식점과 카페 등에서 소방공무원에게 메뉴 할인이나 추가 메뉴 제공 등 혜택을 준다.취지에 공감한 음식점과 카페 50여곳이 참여 의사를 밝혔다. 트레이더스 홀세일클럽 마곡점과 NC백화점 강서점, 르웨스트에서도 후원 물품을 지원한다.구는 “소방공무원에 대한 예우 지원을 위해 지자체가 직접 나서 민·관 협력체계를 구축한 것은 강서구가 전국 최초”라고 전했다. 구는 이번 사업이 소방공무원에 대한 예우를 높이고 지역 사회와 상생하는 계기가 될 것으로 기대한다. 소방공무원의 노고를 기리는 캠페인을 진행하고 화재 안전 의식을 높이는 활동도 추진한다.진교훈 구청장은 “소방공무원에 대한 감사의 마음이 지역 상권과의 따뜻한 상생으로 이어지고, 나아가 주민들의 화재예방 의식을 높이는 계기가 되길 기대한다”며 “소방공무원의 헌신을 기억하고, 존중과 예우가 일상이 되는 강서를 만들겠다”고 말했다.김주연 기자