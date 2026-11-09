서초, 신반포 3개 단지 재건축 신속 착공 지원한다

내년 상반기 착공 목표

이미지 확대 전성수 서울 서초구청장이 5일 잠원동주민센터에서 열린 ‘찾아가는 재건축 신속지원단’ 행사에서 발언하고 있다.

서초구 제공

세줄 요약 신반포 12·16·27차 착공 전 현안 점검

서초구, 찾아가는 재건축 신속지원단 운영

겨울철 굴착 제한 전 공정 마무리 지원

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서울 서초구는 11월 5일 잠원동주민센터 5층 대강당에서 ‘찾아가는 재건축 신속지원단’을 열었다고 9일 밝혔다. 구는 내년 상반기 착공을 앞둔 신반포12차·16차·27차 재건축 조합과 사업 추진 과정의 현안을 논의했다.찾아가는 재건축 신속지원단은 전성수 구청장이 6·3지방선거 당선 직후 1호로 결재해 출범시킨 사업이다. 구청장과 정비사업 전문가, 구청 부서장이 조합을 만나 사업 추진 과정에서 겪는 애로사항을 듣고 해결 방안을 찾는 재건축 지원체계다. 기존 부서별로 나뉘어 있던 재건축 관련 인허가·지원 업무를 구청장 직속으로 통합해 현장 중심의 신속한 지원이 이뤄지도록 한다.이날 행사에는 전 구청장을 비롯해 3개 조합의 조합장과 임원, 설계·정비업체 관계자, 구청 전문가 지원단 등이 참석했다. 참석자들은 각 단지의 행정 절차상 과제를 공유하고 착공 일정을 차질 없이 추진하기 위한 협력 방안을 논의했다. 겨울철 도로 굴착 제한에 앞서 지하매설물 이설 등 공사를 마무리하는 것을 중요한 과제로 꼽았다. 이에 구는 착공 일정에 영향을 미칠 수 있는 요인을 미리 파악해 부서 간 협의와 행정 지원으로 조합의 착공 일정에 차질이 없도록 조치했다.구는 앞으로도 해체공사 착공 전 조합·설계자·시공자·구청 담당 부서가 참여하는 공정회의를 정례 운영한다. 지하안전영향평가·굴토심의·구조 심의·감리자 지정 등 착공에 필요한 행정절차가 지연 없이 진행되도록 지원할 계획이다. 구는 재건축 사업의 신속한 추진을 위해 안전진단부터 청산까지 10단계 모든 과정에 처리기한을 두는 ‘정비사업 전 과정 처리기한제’도 운영하고 있다.전성수 구청장은 “재건축은 조합원 한 분 한 분의 오랜 기다림이 담긴 사업인 만큼 사업 일정이 지연되지 않도록 세심하게 살피는 것이 중요하다”며 “구청이 조합의 든든한 파트너가 되어 빠르고 안정적인 착공이 이루어질 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자