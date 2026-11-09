도서관 미래, 주민과 함께 완성하는 성북…첫 정책 포럼

지난 5일 고려대 SK미래관

이미지 확대 지난 5일 서울 성북구 고려대 SK미래관에서 열린 성북구립도서관 정책 거버넌스 포럼에서 패널들이 발언하고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 첫 도서관 정책 거버넌스 포럼 개최

주민·사서·학생 등 110여 명 참석

민관 협력 사례 공유와 과제 점검

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서울 성북구가 지난 5일 고려대 SK미래관에서 ‘제1회 성북구립도서관 정책 거버넌스 포럼’을 열고 도서관의 미래를 논의했다고 9일 밝혔다.포럼은 구가 민·관·지역 협력을 바탕으로 추진해 온 도서관 거버넌스 사례를 공유하고 성과와 과제를 점검하며 지속 가능한 도서관 운영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.‘경계를 넘어, 시민의 삶으로 스며드는 성북구립도서관’을 주제로 열린 이날 행사에는 성북구립도서관 사서와 주민, 대학 문헌정보학과 학생, 다른 자치구 도서관 관계자 등 110여명이 참석했다. 참석자들은 도서관의 역할과 지역사회 협력 방안에 대한 높은 관심을 보였다.포럼에서는 성북구립도서관을 비롯해 서울도서관, 강동구립도서관, 대학 관계자들이 참여해 도서관 정책과 현장 운영 사례를 공유했다. 이들은 각 기관의 경험과 학술적 관점을 바탕으로 도서관이 지역사회와 협력하며 발전해 나갈 수 있는 방안에 대해 의견을 나눴다.성북구립도서관과 협력해 온 기관 관계자와 주민들이 토론자로 나서 현장에서 쌓아 온 경험을 공유했다. 도서관이 책을 읽고 빌리는 공간을 넘어 주민과 지역 자원을 연결하는 거점으로 기능하기 위한 협력의 중요성을 살폈다. 구는 “도서관 정책을 행정과 전문가의 영역에 한정하지 않고 주민과 지역기관이 함께 고민했다는 점에서 의미를 더했다”고 설명했다.서노원 성북문화재단 대표이사는 “도서관은 주민과 지역을 잇는 생활 속 문화 플랫폼”이라며 “다양한 주체가 경계를 넘어 함께할 때 시민의 삶에 더욱 깊이 스며들 수 있을 것”이라고 말했다.송현주 기자