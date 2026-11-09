지역경제 다지는 노원… 소상공인·스타트업 행사

13일 소소페스티벌-상생장터 열어

17일 스타트업 창업 박람회 개최

2026-11-10 19면

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서울 노원구는 소상공인 상생장터와 스타트업 창업박람회 등을 잇달아 개최한다고 9일 밝혔다. 지역경제의 지속 가능한 성장 기반을 다지기 위해서다.‘제5회 소소페스티벌-상생장터, 노원을 땡겨요’가 13일부터 이틀간 중계동 등나무문화공원에서 열린다. (사)노원구 소기업·소상공인회가 주최하며 올해 5회째다. 행사장에는 소상공인회 회원 업체와 전통시장 상인 등 50여개 업체가 참여하는 부스가 마련된다. 신선한 농특산물과 먹거리, 생활용품을 선보일 예정이다. 기부·나눔 캠페인을 비롯해 식전·폐막 공연, 포토존, 경품 추첨 등도 운영한다.17일에는 구청 대강당에서 ‘2026 제3회 스타트업 창업박람회’를 개최한다. 구와 인덕대가 주최하고 서울과학기술대, 광운대, 삼육대, 서울여대가 공동 주관한다. 스타트업과 예비 창업자, 투자자, 멘토와의 교류를 활성화하고 창업 생태계를 강화하기 위해서다. 박람회에 앞서 2~13일 ‘청년창업주간’을 운영하고 10~17일 우수 창업 아이템을 소개하는 ‘스타트업 창업 전시’를 운영한다.서준오 구청장은 “앞으로도 소상공인의 경영 안정과 청년 창업가의 성장을 위한 지원을 강화해 지역경제의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.유규상 기자