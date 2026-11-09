중구, ‘SNS 명소’ 남대문시장 상시 인파 관리

‘스카프 아저씨’ 가게 등 인파 몰려

구, 순찰 강화·안전관리 인력 배치

이미지 확대 지난 6일 서울 중구 남대문시장 골목에 시민과 관광객, 안전인력이 몰려 있는 모습.

중구 제공

2026-11-10 19면

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서울 중구가 최근 관광객과 젊은 층의 발길이 몰리는 남대문시장 안전 관리에 집중하고 있다고 9일 밝혔다.최근 남대문시장은 소셜미디어(SNS) 등을 통해 외국인 관광객과 2030세대 사이에 인기가 뜨겁다. 혼자만의 시간이 중요한 이들에게 인기 많은 1인 사우나를 위한 욕실용품부터 감각적인 그릇까지 남대문시장을 찾는 이유는 다양하다. 재치 있는 입담으로 화제가 된 ‘스카프 아저씨’의 가게는 몰려드는 인파로 한때 임시 휴업을 했을 정도다.구는 남대문시장주식회사, 경찰과 소통하며 비상 상황에 대비하고 인파가 집중되는 곳을 중심으로 모니터링과 순찰을 강화한다. 혼잡 시간대에는 안전 관리 인력을 배치해 현장 관리에 힘을 보탤 계획이다. 또한 시장의 높아진 인기에 맞춰 상시 인파 관리 체계를 마련하기로 했다. 이를 위해 행정안전부의 ‘다중운집인파 관리시스템’ 관리 지역에 남대문시장 일대를 추가하도록 요청할 예정이다. 올해 연말 수요 조사를 거쳐 2027년부터 시스템에 반영하는 것이 목표다.김길성 구청장은 “상인은 안심하고 장사하고 방문객은 안전하고 편안하게 시장을 즐길 수 있도록 현장과 소통하며 더 세심하게 살피겠다”고 말했다.송현주 기자