추워져도 아이들 맘껏 뛰도록… 구로, 첫 공원 실내놀이터 연다

천왕근린공원 서울형 키즈카페

네트 터널·원통 오르기 등 설치

이미지 확대 9일 서울 구로구 천왕근린공원에 조성된 서울형 키즈카페에 미끄럼틀 등 어린이 놀이시설이 설치돼 있다.

구로구 제공

2026-11-10 19면

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서울 구로구는 10일 천왕근린공원에 네 번째 서울형 키즈카페를 조성하고 개소식을 연다고 9일 밝혔다. ‘서울형 키즈카페 천왕근린공원점’은 날씨와 관계없이 어린이들이 뛰어놀 수 있는 구로 최초의 공원형 실내 놀이터다. 서울형 키즈카페는 개봉1동점, 구로4동점, 신도림동점에 이어 구로에 4곳으로 늘었다.구는 특별교부금 18억 9900만원과 구비 1억원 등 19억 9900만원을 투입해 천왕동 276번지에 약 295㎡ 규모로 시설을 조성했다. 놀이 공간에는 네트 터널, 원통 오르기 등 놀이시설을 설치하고 수유실과 화장실도 마련했다. 이용 대상은 서울에 거주하거나 서울 생활권에 있는 4~9세 어린이다. 기존 서울형 키즈카페와 달리 초등학교 저학년도 이용할 수 있다.평일에는 오전 10시~오후 6시, 주말에는 오전 9시 10분~오후 6시 운영한다. 11일부터 25일까지 임시 운영 기간에는 평일 오전 10시부터 오후 3시 30분까지, 주말 오전 9시 10분부터 오후 4시까지 운영한다. 요금은 아동 2000원, 보호자 1000원이며 놀이 돌봄 서비스는 2000원이 추가된다. 예약은 서울시 우리동네키움포털에서 할 수 있다. 매주 화요일 오전 9시에 다음 주 예약이 열리며 원하는 날짜와 회차를 선택하면 된다. 10일 개소식에서는 동요 가수 축하 공연과 기념 테이프 절단식, 시설 관람 등이 진행된다.장인홍 구청장은 “천왕근린공원점이 어린이와 보호자들이 편리하게 이용할 수 있는 놀이공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 안전하고 쾌적한 공공 놀이시설을 운영해 나가겠다”고 말했다.이범수 기자