“강북을 세계가 찾는 치유관광지로”

우이동 계곡 불법영업장 정비

인수천 데크길은 전구간 개통

정창수 청장 “자연·휴식 연결”

이미지 확대 정창수 서울 강북구청장이 지난 4일 우이동 박을복자수박물관에서 자연·문화·체험을 연계한 강북형 치유관광 비전을 설명하고 있다.

강북구 제공

세줄 요약 북한산·우이천 자원 활용한 치유관광지 구상

우이동 계곡 불법 점유·무신고 영업 정비

인수천 힐링데크로드 조성, 11월 개통 예정

2026-11-11 19면

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“강북구는 북한산과 우이천으로 연결되는 천혜의 자연자원이 있는 곳입니다. 이를 최대한 활용해 전 세계 사람들이 마음의 치유를 위해 강북을 찾도록 할 겁니다.”정창수 서울 강북구청장은 지난 4일 기자들과 함께 강북구 우이동 계곡(인수천)의 불법 영업장 정비 현장을 돌며 이같이 밝혔다. 북한산 줄기를 따라 내려오는 인수천은 도심에서 멀지 않다는 지리적 이점에 힘입어 자연관광지로 많은 이들의 사랑을 받아왔다. 그러나 일부 업소가 국유지를 불법으로 점유하고 민박 또는 식당 영업을 해오면서 정비의 필요성도 지속됐다.정 구청장은 “2023년부터 무단점용 면적 1558㎡, 위반사항 467건에 대한 정비를 시작했고, 지난 7월 민선 9기 출범 이후 관계부서 태스크포스(TF)를 중심으로 현장 대응에 속도를 냈다”면서 “현재 무신고 영업음식점 7곳 중 2곳을 폐쇄 조치했고, 계속해서 정비 작업을 이어갈 것”이라고 설명했다.구는 불법 영업소를 폐쇄한 자리 등에 총연장 1.74㎞의 ‘인수천 힐링데크로드를 설치했다. 오는 11월 전 구간 개통 예정이다. 정 구청장은 “데크길 곳곳에 조명과 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 야간에도 안전하게 산책할 수 있도록 했다”면서 “우이동 계곡을 구민과 시민에게 돌려준다는 것이 궁극적 목적”이라고 강조했다.정 구청장은 이어 우이동 박을복자수박물관도 방문했다. 현대 자수의 선구자로 꼽히는 박을복(1915~2015) 선생 생가를 박물관으로 꾸민 이곳은 올해 ‘강북형 웰니스 관광지’로 선정됐다. 구는 이러한 개별 관광지를 북한산과 우이동계곡 등으로 연결해 상권까지 살릴 수 있는 체류형 관광지로 발전시킨다는 구상이다.정 구청장은 “강북구가 가진 유·무형 자산 가치를 연결해 더 큰 가치로 만들어 갈 것”이라면서 “자연과 문화, 휴식과 체험을 연결해 치유관광 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.박재홍 기자