폭설에 걱정없도록… 도봉은 ‘특훈중’

9일 민관 합동점검 및 모의훈련
김동욱 청장 “제설대책에 만전”
서울 도봉구는 지난 9일 겨울철 강설 대비 민관 합동점검 및 모의훈련을 실시했다고 10일 밝혔다.
녹천역 제설 발진기지에서 김동욱 구청장을 비롯해 구민 감사관, 재난 실무부서 등이 참여했다. 이들은 기지 운영 현황과 제설 장비 및 자재 상태, 비상출동 태세 등을 중점적으로 살피고 제설 차량 가동 상태를 확인했다.
우선 결빙 시 위험을 유발하는 급경사로 23곳에 지능형(스마트) 자동 제어 도로 열선을 신설하고 총 70곳(총연장 6759m)의 열선에 대한 시험 가동도 마쳤다. 차도 제설 노선 또한 기존 15개에서 16개로 늘렸다. 제설함 241곳도 14일까지 설치와 정비를 마무리할 예정이다.
또 보행 취약계층의 안전을 위한 생활 밀착형 제설도 추진한다. 눈이 내리면 노인복지시설, 어린이보호구역, 노후 아파트 등 취약지역 중 우선 선정된 9곳을 먼저 지원해 미끄러짐 사고를 방지할 계획이다.
김동욱 구청장은 “제설 장비와 자재 관리 상태, 비상출동 태세를 꼼꼼히 점검했다”며 “기습적인 폭설에도 안심하고 통행할 수 있도록 사전 준비부터 현장 대응까지 제설 대책 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.
유규상 기자
세줄 요약
- 민관 합동점검과 모의훈련 실시
- 녹천역 기지서 장비·자재·태세 점검
- 급경사로 열선 신설, 제설망 확대
2026-11-11 19면
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