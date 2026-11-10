마포, 통합돌봄 사각지대 구석구석 살핀다

어르신 등 돌봄 대상자 집중 발굴

청소·세탁·식사 등 일상생활 지원

이미지 확대 유동균(오른쪽) 서울 마포구청장이 지난달 합정동주민센터 어르신밥상 식당을 찾아 어르신과 건강하자는 약속을 하며 손가락을 걸고 있다.

마포구 제공

세줄 요약 통합돌봄 대상자 30일까지 집중 발굴

65세 이상 어르신·중증장애인 대상

가사지원·식사·목욕 등 서비스 연계

2026-11-11 20면

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서울 마포구는 돌봄이 필요하지만 서비스를 받지 못하는 주민을 찾아 지원을 연계하기 위해 30일까지 통합돌봄 대상자를 집중 발굴한다고 10일 밝혔다.통합돌봄은 돌봄이 필요한 주민이 살던 집과 익숙한 동네에서 생활을 이어갈 수 있도록 보건의료와 건강관리, 요양, 일상생활 지원, 주거 등의 서비스를 연결하는 사업이다.대상은 의료와 돌봄 등 복합적인 지원이 필요한 65세 이상 어르신과 지체·뇌병변 심한 장애인이다. 소득·재산과 관계없이 돌봄 필요도를 평가해 필요한 서비스를 연계한다.구는 청소와 세탁, 식사 준비 등 가사지원과 도시락·밑반찬 제공, 방문목욕·이미용 서비스로 일상생활을 돕는다. 가정에서 건강관리와 재활을 이어갈 수 있도록 방문서비스도 제공한다.구는 지난 10월 장기요양 재가급여 수급자, 장기요양 신청 기각·각하자, 고령장애인 등 2649명에게 안내문을 발송했다.유동균 구청장은 ﻿“어떤 도움이 필요한지 세심하게 살펴 살던 집과 동네에서 안심하고 생활할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.김동현 기자