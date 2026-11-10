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일상 운동 돕는 서울체력장 양천센터 ‘활짝’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-11-10 20:03
입력 2026-11-10 20:03

체력 측정·운동 방법 안내 지원 등
연령별 근력·지구력 테스트도 제공

서울 양천구는 주민들이 건강한 운동 습관을 기를 수 있도록 ‘서울체력장 양천센터’를 10일부터 본격 운영한다고 밝혔다.

서울체력장에서는 체력 수준을 과학적으로 측정하고, 건강운동관리사로부터 각자 체력에 맞는 운동 방법을 안내받을 수 있다. 구 보건소 본관 지하에 생긴 서울체력장 양천센터는 체력 측정 공간과 운동처방실을 갖췄고 건강운동관리사 등이 상주한다. 다음 달엔 인공지능(AI) 기반 ‘체력측정존’도 추가된다.

연령별 특성을 고려해 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성 등 다양한 항목을 측정한다. 65세 이상은 평형성, 보행 능력, 하지 근기능 등을 확인할 수 있는 측정 장비를 활용하고, 일부 종목만 선택할 수도 있다. 필요하면 구 보건소﻿ 건강증진센터 등으로 연계한다.



센터는 평일 오전 9시~오후 6시 운영한다. 19세 이상 구민이나 서울 소재 직장인, 대학생이면 무료로 이용 가능하다. ﻿이기재 구청장은 “서울체력장 양천센터가 몸에 맞는 운동을 생활화하는 계기가 될 수 있도록 체계적인 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

김주연 기자
2026-11-11 20면
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